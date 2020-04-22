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Дома – безопасней
22.04.2020 11:04 — Новости о Коронавирусе | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Близятся большие выходные, и многие заранее запланировали различные поездки. Но не безопасней ли будет провести эти дни дома в кругу самых близких людей?
В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, рекомендуем жителям Каменетчины воздержаться от поездок за пределы области.
Будьте здоровы!
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Близятся большие выходные, и многие заранее запланировали различные поездки. Но не безопасней ли будет провести Сообщение Дома – безопасней появились сначала на...
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