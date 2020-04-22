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Дома – безопасней

22.04.2020 11:04 — Новости о Коронавирусе | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Близятся большие выходные, и многие заранее запланировали различные поездки. Но не безопасней ли будет провести эти дни дома в кругу самых близких людей?

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, рекомендуем жителям Каменетчины воздержаться от поездок за пределы области.

Будьте здоровы!

Дома – безопасней

Author: Редактор сайта

Дома – безопасней

Редактор сайта

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Близятся большие выходные, и многие заранее запланировали различные поездки. Но не безопасней ли будет провести Сообщение Дома – безопасней появились сначала на...
 
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