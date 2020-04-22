Дома – безопасней

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Близятся большие выходные, и многие заранее запланировали различные поездки. Но не безопасней ли будет провести эти дни дома в кругу самых близких людей?

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, рекомендуем жителям Каменетчины воздержаться от поездок за пределы области.

Будьте здоровы!