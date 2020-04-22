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Дмитрий Селюк: «Кто-то ругает Лукашенко, а я считаю, что он – молодец. Чемпионат Беларуси много стран купило, лишь бы что-то смотреть»

22.04.2020 10:52 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Агент Яя Туре и ряда африканских футболистов Дмитрий Селюк поделился мнением о президенте Беларуси.

– Есть союзное государство Беларусь. И Лукашенко говорит, что из России поставили не те тесты на коронавирус. Тут же Геннадий Онищенко (бывший главный санитарный врач России) отвечает: «Пусть Лукашенко советует своим колхозникам». Получается, уже сразу обидели страну, ее президента. Но вы же братья. Зачем это все?! Вот в Испанию пришли бракованные маски из Китая – и испанцы сказали, что больше не будут оттуда их брать. А здесь Онищенко оскорбляет народ. Я вообще считаю считаю, что коронавирус должен сплотить людей, сделать их добрее. Таким образом многие люди проявляют свои человеческие качества в большем объеме, чем они от себя ожидали.

Кто-то ругает Лукашенко, а я считаю, что он – молодец. Вот российский футбол, к примеру, все сидят на базе, всех проверили на коронавирус – что не играть-то при пустых трибунах? Вот смотрите, Беларусь много стран купило, лишь бы что-то смотреть. Таким образом, мы видим, что РПЛ пока никто не покупает, и телевизионные деньги крошечные.

Почему я всегда ратую за отмену лимита на легионеров? Это дополнительные деньги. Если будут играть три китайца и два японца, то и Япония, и Китай закупят телевизионные права. В Англии полно футболистов из разных стран – пять миллиардов в год на телеправа. Вот к чему надо стремиться. И белорусы молодцы. Об этом надо говорить, – сказал Селюк.

Напомним, что чемпионат Беларуси сейчас официально транслируют в 12 странах за рубежом: Литва, Болгария, Россия, Украина, Израиль, Индия, Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Словения и Северная Македония

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 22 апреля – более 2,5 миллионов случаев. Более 659 тысяч пациентов выздоровели, летальных исходов – более 171 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 6723 случая заражения коронавирусом. 577 человек выздоровели, 55 умерли.

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Агент Яя Туре и ряда африканских футболистов Дмитрий Селюк поделился мнением о президенте Беларуси.
 
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