Трех священников из Свято-Петро-Павловского собора еще до Пасхи госпитализировали с пневмонией

Источник материала: Tut.by

Три священника прихода Свято-Петро-Павловского собора в Минске госпитализированы с пневмониями. Источник из прихода подтвердил, что как минимум у одного из них диагностирован и COVID-19.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Протоиерей Евгений Громыко, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви прокомментировал TUT.BY, что, действительно, трое священников прихода Свято-Петро-Павловского собора сейчас находятся на лечении с пневмонией. Однако он не знает, диагностирован ли у них коронавирус. При этом в пасхальных богослужениях они не участвовали, так как были госпитализированы ранее.

— Они находятся на лечении у пульмонологов, но подробной информации нет, — отметил он.

Пресс-секретарь Белорусской православной церкви Сергий Лепин отметил, что у него нет информации по поводу заразившихся в приходе Свято-Петро-Павловского собора. Однако подчеркнул, что еще до Пасхи было распоряжения о том, что духовенство с симптомами респираторного заболевания или легкого недомогания не должно участвовать в богослужениях.

Евгений Громыко отметил, что во всех храмах уже давно принимается комплекс противоэпидемических мер: используются дезинфицирующие средства, ими протираются иконы, моется пол. Прихожанам рекомендовано как можно реже посещать храмы.

Ранее сообщалось, что в приходах рекомендовано воздержаться от прикладывания к иконам, целования крестов и благословляющей руки. Иконы дезинфицируют специальными растворами. Священнику рекомендуется возлагать прихожанину крест на голову, а не давать его целовать.