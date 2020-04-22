Белавиа запрашивает тройной (?) ценник за дорогу домой

Судя по первым сообщениям, госкомпания Белавиа, коей указ предписывает рассчитывать затраты на эвакуационные рейсы с рентабельностью не более 3%, запрашивает у желающих вернуться двойной ценник, а в себестоимость рейса включаются будущие расходы на разработку и создание белорусской лунной базы.





Sputnik.by со ссылкой на застрявших во Вьетнаме белорусских туристов, которым не удалось улететь домой из-за веденных ограничений и отсутствия мест на ранее организованных чартерах, Белавиа попросила за билет из Хошимина в Как сообщаетсо ссылкой на застрявших во Вьетнаме белорусских туристов, которым не удалось улететь домой из-за веденных ограничений и отсутствия мест на ранее организованных чартерах, Белавиа попросила за билет из Хошимина в Минск $1235.





Путешествие во Вьетнам обошлось в 3 раза дешевле – $370 на человека (автобус до Москвы + регулярный прямой рейс "Аэрофлота").









Вернуться домой можно и без оплаты. Но возвращать деньги придется достаточно оперативно, а потому основной вопрос – как погашать кредит, который придется взять на оплату билета.





Стоит напомнить, что в Беларуси сформирован бюджетный фонд гражданской авиации в 28 млн. рублей. Эти средства предусмотрены в том числе и на эвакуацию граждан в чрезвычайных ситуациях. Но стоит ли удивляться, что страна запрашивает тройной счетчик с желающих эвакуироваться: ведь если заболел коронавирусом – сам виноват, не следил за здоровьем; потерял работу или бизнес – надо шевелиться. Вот Белавиа и шевелится…



