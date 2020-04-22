ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белавиа запрашивает тройной (?) ценник за дорогу домой

22.04.2020 18:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Принятый и оперативно опубликованный указ Лукашенко о процедуре возврата застрявших в разных странах мира белорусских граждан подтвердил наихудшие опасения: цену за билет домой смогут осилить далеко не все путешественники.

Судя по первым сообщениям, госкомпания Белавиа, коей указ предписывает рассчитывать затраты на эвакуационные рейсы с рентабельностью не более 3%, запрашивает у желающих вернуться двойной ценник, а в себестоимость рейса включаются будущие расходы на разработку и создание белорусской лунной базы.

Как сообщает Sputnik.by со ссылкой на застрявших во Вьетнаме белорусских туристов, которым не удалось улететь домой из-за веденных ограничений и отсутствия мест на ранее организованных чартерах, Белавиа попросила за билет из Хошимина в Минск $1235.

Путешествие во Вьетнам обошлось в 3 раза дешевле – $370 на человека (автобус до Москвы + регулярный прямой рейс "Аэрофлота").


Вернуться домой можно и без оплаты. Но возвращать деньги придется достаточно оперативно, а потому основной вопрос – как погашать кредит, который придется взять на оплату билета.

Стоит напомнить, что в Беларуси сформирован бюджетный фонд гражданской авиации в 28 млн. рублей. Эти средства предусмотрены в том числе и на эвакуацию граждан в чрезвычайных ситуациях. Но стоит ли удивляться, что страна запрашивает тройной счетчик с желающих эвакуироваться: ведь если заболел коронавирусом – сам виноват, не следил за здоровьем; потерял работу или бизнес – надо шевелиться. Вот Белавиа и шевелится…
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Принятый и оперативно опубликованный указ Лукашенко о процедуре возврата застрявших в разных странах мира белорусских граждан подтвердил наихудшие опасения:...
 
Новости дня
Новости
 
Трех священников из Свято-Петро-Павловского собора еще до Пасхи госпитализировали с пневмонией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика