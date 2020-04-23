«Пытались считать зараженных, потом сбились». Как живет райцентр Могилевщины, куда тоже пришел коронавирус

Источник материала: Tut.by

Райцентр Осиповичи, похоже, стал еще одним крупным очагом коронавируса — «Радыё Свабода» со ссылкой на источники в медицинских кругах сообщило , что в городе с населением в 31 тысячу человек зарегистрировано не менее 45 случаев инфицирования коронавирусом, большинство заразившихся — медики. Местные жители утверждают, что инфицированных действительно много, «счет заразившихся «идет на десятки», рассказывают медики, а заболеваемость, говорят, стала расти еще в начале апреля.

— По слухам, которые здесь активно обсуждаются, пятьдесят человек заболевших у нас было еще две недели назад, — говорит одна из молодых мам с коляской, которые гуляют с малышами в центре города. Масками женщины не пользуются, но признаются, что в целом правила личной гигиены ужесточились — руки моют часто, на улице применяют антисептик.

— Маски надеваем, если нужно зайти в магазин, аптеку.





Информацию об эпидситуации в городе женщины черпают из интернета и у знакомых, которые связаны с медициной. Признаются, что из-за коронавируса лично их жизнь не особо изменилась, а в целом город опустел — закрываются бары, рестораны, некоторые торговые объекты.

В центральном парке Осиповичей днем 22 апреля малолюдно. Анастасия, мама двоих малышей, говорит, что несколько дней подряд приводит сюда детей. Благо, живут совсем рядом. Средствами индивидуальной защиты на улице семья не пользуется — не верит в их эффективность.

— Я сама медик, сейчас в декретном отпуске. Ситуация страшная, многие коллеги на больничном, кто-то уходит в отпуск, чтобы защитить себя и близких.





Анастасия добавляет, что уже три месяца находится с детьми на самоизоляции, так как сына ждет плановая операция. Контакты семьи с внешним миром были ограничены еще до того, как в самих Осиповичах зарегистрировали первый случай коронавируса. На прогулки в парке женщина решилась недавно, взвесив все «за» и «против» — малышам необходим свежий воздух.









Без маски быстрым шагом пересекает парк 18-летняя Ольга Колосова, мама годовалой дочки.

— А смысл носить маску на улице? — недоумевает девушка. — Она через 20 минут становится влажной, превращается в настоящий рассадник микробов. Надеваю ее только тогда, когда нужно в поликлинику, магазин.

К дезинфицирующим средствам у Ольги намного больше доверия — руки молодая женщина старается обрабатывать как можно чаще. Если находится на улице или в общественных местах, то делает это примерно каждые полчаса.





Возле супермаркета «Евроопт», где в разгар рабочего дня многолюдно, встречаем пожилую пару на велосипедах и в защитных масках.

— А куды дзявацца? — разводит руками женщина по имени Лилия. — А ўдруг у магазін ня пусцяць ці ў аптэку без маскі?

Про все риски коронавируса пенсионерка знает от своих детей-медиков, те живут и работают в Минске. На вопрос, сложно ли им сейчас приходится, Лилия быстро завершает разговор фразой «Усе ў нас харашо» — и уезжает.









Галина не выходит на улицу без маски и перчаток. Это уже стало профессиональной привычкой — она трудится соцработником. Признается, что ежедневно приходится обслуживать пенсионеров, многие из них находятся на самоизоляции.

— Продукты оставляем возле дверей, чтобы избежать прямого контакта, передаем им маски, антисептики.





Пожилые жители Осиповичей в большинстве своем относятся к рекомендациям медиков и соцработников внимательно.

— О коронавирусе они знают больше, чем мы с вами, — через маску улыбается Галина, и от глаз разбегаются добрые морщинки. — Едешь в автобусе — все пенсионеры в масках. У нас здесь тихо и спокойно, нет никакой паники.





У Дарьи, мамы двоих детей, муж «имеет прямое отношение к медицине». Женщина говорит, что поначалу, пока о коронавирусе еще толком ничего не было известно, супруг и его коллеги считали: Ухань — это где-то далеко.

— Когда в марте появились первые инфицированные, муж стал тщательно обрабатывать руки после возвращения домой, верхнюю одежду вывешивал на ночь на балкон. Сейчас все стираем. Масками не пользуемся — это просто рассадник болезней. Контакты с родственниками пришлось ограничить — я своих родителей уже два месяца не видела.

На работе у мужа, говорит Дарья, со средствами индивидуальной защиты туго. Что-то передают волонтеры, что-то приходится покупать самостоятельно.





Рост заболеваемости в Осиповичах, считает женщина, был недели полторы назад.

— Когда-нибудь это все закончится. Надеюсь, что люди вынесут урок, научатся элементарной гигиене — а еще наслаждаться жизнью и ценить общение, которого всем нам сейчас так не хватает.





Жизнь в райцентре идет своим чередом. На стихийном рынке женщины торгуют искусственными цветами и не жалуются на дефицит покупателей — скоро Радуница. Гооврят, покупателей не меньше, чем обычно — судя по всему, на кладбища все все же собираются, несмотря на мольбы Минздрава и подсказки здравого смысла.

Пенсионер тут же продает весенние грибы строчки, собранные в лесу за Трубинкой, а на вопрос об угрозе «подхватить» коронавирус на рынке весело отвечает:

— Зараза к заразе не пристает!

В местном Доме обрядов желающих узаконить отношения не наблюдается. Заведующая отделом ЗАГС Осиповичского райисполкома Наталья Чемко говорит, что в последние месяцы браки не регистрируются.

— Но это не из-за коронавируса. Во-первых, год високосный, во-вторых, Великий пост только закончился.

В предстоящие выходные, говорит Наталья Александровна, запланирована одна свадьба, но без торжественной церемонии.

В одной из школ только что закончились уроки, дети гурьбой высыпали на улицу. В масках — единицы.

— У нас в пятом сегодня в школу пришли 7 человек из 29, — тараторит девчонка, у которой до самых глаз натянута марлевая повязка.

— А у нас было 6 из 15 человек, — добавляет рядом идущая 11-классница.





Школьники говорят, что у них есть возможность учиться дистанционно, но сидеть дома уже надоело.

— Дома неинтересно. Да и заставить себя учиться сложно, а у нас выпускной класс, так что лучше ходить на занятия, — сообщают две девушки без масок, добавляя, что их решение пойти в школу родители одобрили.

Марина и Виктор вышли на прогулку с сыном Георгием. Говорят, дома сидеть уже невмоготу. Молодая женщина во второй раз собирается стать мамой и жалуется, что после закрытия местной поликлиники на ремонт беременных «гоняют по всему городу»: кабинеты профильных специалистов теперь находятся в зданиях бывшей больницы железнодорожников и «районке».

— Беременных принимают в общей живой очереди, и там может сидеть кто угодно — например, уже заболевшие коронавирусом. Это пугает.





Меры защиты в медучреждениях Осиповичей, как и по всей стране, усилены. В приемный покой центральной районной больницы можно попасть только в маске. Для прохода дальше, через «грязную зону», как ее сами называют медики, необходимо надеть бахилы и защитный костюм. Нас приглашают войти через «чистый» служебный вход, хотя сам медперсонал признается: разделение на зоны здесь условное. Зашли мы, кстати, довольно бестолково: главврач ЦРБ Павел Шатило передает через секретаря, что встретиться с TUT.BY не может и предоставлять информацию об эпидемиологической ситуации в Осиповичах не уполномочен и не будет.

Через дорогу от нового корпуса ЦРБ — инфекционное отделение с деревянной верандой, возле приоткрытого окна стоит пожилая женщина. Представляется бабушкой одной из пациенток «инфекционки». Говорит, у внучки обнаружен коронавирус.

— Она у нас врач, заведующая лабораторией, — рассказывает собеседница. — Вот пришла ее проведать, принесла воды минеральной, фруктов.





Женщина рассказывает, что несколько недель назад с подозрением на коронавирус была госпитализирована одна из сотрудниц лаборатории, поэтому тесты сдали все специалисты.

— У внучки тест был положительным, ее госпитализировали. Она живет с мамой, моей дочерью, у которой тест оказался отрицательным. Дочь сейчас на самоизоляции.

Состояние внучки, говорит женщина, хорошее. Симптомов заболевания у нее нет, последние тесты были отрицательными.

— Так что надеюсь, что к концу недели ее выпишут.





Женщина говорит, что слышала от медиков, что коронавирус был обнаружен у многих жителей Осиповичей.

— Но «тяжелых» у нас немного. Состояние легкое и среднее, говорят.





Рядом с инфекционным отделением — станция скорой помощи. Заведующая Юлия Трусевич рассказывает, что сотрудники обеспечены всеми необходимыми средствами защиты.

— Вот только сегодня получили 110 костюмов с респираторами, — Юлия Юрьевна показывает помещение, в котором стоят еще нераспечатанные коробки с СИЗ.

На первые вызовы к пациентам с подозрением на коронавирус медики осиповичской скорой выезжали в обычных масках. Потом, по словам Юлии, средства защиты передали волонтеры, позже подключился Минздрав. Сейчас, говорит, «правда всего хватает». В коридоре стоит шкаф с одноразовыми костюмами, респираторами, бахилами.

— Когда есть подозрение, что едем на коронавирус, бригада может взять здесь все необходимое.

На станции скорой помощи в Осиповичах работает около 40 человек: 2 врача, 22 фельдшера, 4 медбрата, водители.

Анастасия, заступившая сегодня на дежурство, демонстрирует защитный костюм и признается: да, страшно!





— Сегодня у нас хороший день, еще не было ни одного выезда на коронавирус, — добавляет Юлия Трусевич. — Вчера тоже было все спокойно. Но в некоторые дни привозим и по семь пациентов с подозрением на заражение.

Первых пациентов с симптомами COVID-19, по ее словам, отправляли в Могилев и Бобруйск. Но вот уже две недели их госпитализируют в местную районную больницу. Назвать хотя бы приблизительную цифру инфицированных Юлия Юрьевна затрудняется — признается, что окончательной статистикой не владеет.

— Поначалу мы пытались считать, потом сбились. Да и не у всех «наших» пациентов коронавирус подтвердился. Но, наверное, да, счет уже идет на десятки.

Среди работников скорой помощи случаев инфицирования коронавирусом выявлено не было — и медики стучат по деревянной двери, чтоб не сглазить.





Защитные костюмы есть и у сотрудников бюро ритуальных услуг, которое находится в соседнем здании. Крепкие мужчины демонстрируют экипировку и признаются, что им тоже страшно. За время пандемии здесь уже был случай, когда пришлось хоронить человека, у которого диагностировали коронавирус.

— Это была 80-летняя женщина, ее привезли медики после обработки, в закрытом гробу. Так и похоронили — почти без никого рядом.

Напомним, по данным на 20 апреля в Могилевской области зарегистрировано 265 случаев коронавируса. Больше точной официальной статистики по регионам не было.

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