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«Как делали наши предки»: Рамзан Кадыров побрился налысо и запустил флешмоб (ВИДЕО)

23.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Как делали наши предки»: Рамзан Кадыров побрился налысо и запустил флешмоб (ВИДЕО)

Глава Чечнской Республики Рамзан Кадыров побрился наголо и призвал мужчин последовать его примеру на время закрытия в стране парикмахерских. Видео с обращением Кадырова опубликовал в Instagram телеканал «Грозный ТВ», передает РБК.

«Все салоны красоты у нас закрыты, поэтому, как делали наши предки, я тоже решил побриться налысо», – сказал глава Чечни.

Затем последовал еще один видеоролик, в котором Кадыров запустил флешмоб «Чистая голова! Стоп коронавирусу!» и передал его своим друзьям-блогерам, в том числе и Тимати. Его опубликовали в аккаунте za_kadyrova_95eng.

«Уверен, что ваша мегапопулярность, оригинальность, активность совместно с находчивостью и смелостью поможет достойно, по-мужски принять участие и передать дальше нашу эстафету. Посмотрим, насколько вы экстравагантны, насколько любите «хайп» и с каким энтузиазмом подхватите этот необычный, но очень полезный флешмоб!», – написал он под видео.

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Глава Чечнской Республики Рамзан Кадыров побрился наголо и призвал мужчин последовать его примеру на время закрытия в стране парикмахерских. Видео с обращением...
 
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