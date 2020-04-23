«В апреле - минус 40 процентов». Белорусы почти не ездят на техосмотр, свою роль сыграл и коронавирус

Источник материала: Tut.by

Пока проект указа о так называемом дорожном налоге остается неподписанным, белорусские водители продолжают игнорировать техосмотр. Напомним, документ предусматривает отвязку госпошлины от процедуры ТО, его уже несколько раз анонсировали, но до подписания дело не дошло. Теперь же ситуацию усугубил и коронавирус.





— Поток автомобилей на станциях техосмотра упал примерно на 40% по сравнению с прошлым годом. То есть провал был в 2019 году, в этом он еще больше, — рассказал AUTO.TUT.BY директор УП «Белтехосмотр» Юрий Ленчевский. — И я не берусь прогнозировать, что будет дальше, и как мы эту ситуацию вытянем. Я допускаю, что те водители, которые ждали нового указа, после того, как его наконец подпишут, все-таки пройдут техосмотр.

Напомним, по оценкам УП «Белтехосмотр», в прошлом году техосмотр прошли 1 млн 150 тысяч автомобилей, притом что в республике было зарегистрировано 4 млн 380 тыс. транспортных средств.

Сколько машин прошло техосмотр за первый квартал 2018, 2019 и 2020 года Регион 2018 год 2019 год (% изменения к прошлому году) 2020 год (% изменения к прошлому году) Брестская область 43 320 39 046 (-9,87) 29 232 (-25,13) Витебская область 29 176 29 164 (-0,04) 22 685 (-22,22) Гомельская область 33 929 34 785 (2,52) 25 600 (-26,41) Гродненская область 35 264 34 914 (-0,99) 25 849 (-25,96) Минская область 35 675 33 597 (-5,82) 26 215 (-21,97) Могилевская область 23 971 23 561 (-1,71) 18 010 (-23,56) г. Минск 47 292 44 127 (-6,69) 34 528 (-21,75) Итого 248 627 239 194 (-3,79) 182 119 (-23,86)

Цифры за первые три месяца текущего года выглядят удручающе. Но апрель, говорят специалисты, выглядит еще хуже. За половину месяца - сразу минус 40% желающих пройти техосмотр. По словам Юрия Ленчевского, такого никогда не было. И если так продолжится, то «Белтехосмотру» просто нечем будет выплачивать сотрудникам зарплату.

— Многие до сих пор звонят и спрашивают, когда уже будет новый порядок уплаты пошлины. Особенно много было звонков в марте, когда активно раскупали новые машины из-за падения рубля. Для покупателей этот вопрос был особенно актуальным, потому что им проходить техосмотр нужно раз в два года, и пошлину уплачивать в двойном размере. Вот они бы с удовольствием оплатили со скидкой или в несколько этапов, — рассуждает Юрий Ленчевский.

На негосударственных станциях техосмотра говорят просто: машин нет.

— Приезжают только те, кому нужно ехать через границу. Легковые машин в принципе игнорируют техосмотр. Многие станции сократили рабочий день, отправляют людей в неоплачиваемые отпуска. Все ходят друг за другом и спрашивают, что будет с госпошлиной. Плюс, конечно, свою роль играет и коронавирус. Тут уж совсем не до техосмотра, — подтверждают тенденцию на одной из столичных станций.

Не проходят ТО и юрлица. Есть информация, что в Совмине рассматривается вопрос об продлении на два месяца уже выданных разрешений для юрлиц — международных перевозчиков. Эта мера позволит им в период пандемии сократить расходы и минимизировать контакты на станциях техосмотра. Но если такое решение будет принято, это еще больше усугубит положение станций техосмотра, многие из которых выживают как раз благодаря тому, что хотя бы перевозчики регулярно проходили техосмотр.

Напомним, проект указа предусматривает разделение процедуры прохождения техосмотра и оплаты дорожного сбора. Водитель может сам выбирать период оплаты с минимальным шагом один месяц. При оплате за год и более полагается скидка. Контроль за оплатой планируется вести при помощи средств фото- и видеофиксации, в том числе с функцией распознавания номерных знаков. Сначала автомобилисты ждали новый документ к июлю 2019 года , потом — к январю 2020-го.