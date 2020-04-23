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Меры экономической и социальной поддержки в условиях коронавируса обсуждают на совещании у Президента
23.04.2020 11:19 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 23 апреля, проводит совещание о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации. Об этом
Во Дворец Независимости прибыло все руководство страны: высшие должностные лица, губернаторы и помощники Главы гоусдарства.
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Меры экономической и социальной поддержки в условиях коронавируса обсуждают на совещании у Президента
Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 23 апреля, проводит совещание о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной...
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