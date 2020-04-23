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Главный санитарный врач Слуцкого района призывает не посещать кладбища на Радуницу

23.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Главный санитарный врач Слуцкого района призывает не посещать кладбища на Радуницу

Остаться дома и не посещать кладбище в предстоящие выходные рекомендует главный санитарный врач Слуцкого района Павел Валерьевич Кучко.

— Ситуация в районе напряженная, но контролируемая, отметил Павел Валерьевич, пишет «Слуцкий край». — Необходимо соблюдать все рекомендуемые меры профилактики заболевания: социальное дистанцирование, не посещать места с массовым скоплением людей, ходить за покупками в магазин не в часы пик. Грядет Радуница, воздержитесь от массового посещения кладбищ – это можно сделать и в другой будний день. По возможности не принимайте гостей, не встречайтесь с родственниками, друзьями, особенно из других районов, чтобы максимально уменьшить возможность инфицирования. Сейчас, в принципе, лучше ограничить свои контакты, в первую очередь с пожилыми родителями.

Главврач зонального центра гигиены и эпидемиологии также добавил, что в продолжаются профилактические мероприятия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



 
 
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Остаться дома и не посещать кладбище в предстоящие выходные рекомендует главный санитарный врач Слуцкого района Павел Валерьевич Кучко. Главврач добавил, что в...
 
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