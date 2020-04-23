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Главный санитарный врач Слуцкого района призывает не посещать кладбища на Радуницу
23.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Остаться дома и не посещать кладбище в предстоящие выходные рекомендует главный санитарный врач Слуцкого района Павел Валерьевич Кучко.
— Ситуация в районе напряженная, но контролируемая, — отметил Павел Валерьевич,
Главврач зонального центра гигиены и эпидемиологии также добавил, что в продолжаются профилактические мероприятия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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Остаться дома и не посещать кладбище в предстоящие выходные рекомендует главный санитарный врач Слуцкого района Павел Валерьевич Кучко. Главврач добавил, что в...
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