Главный санитарный врач Слуцкого района призывает не посещать кладбища на Радуницу

Источник материала: Слуцк Город





Остаться дома и не посещать кладбище в предстоящие выходные рекомендует главный санитарный врач Слуцкого района Павел Валерьевич Кучко.

— Ситуация в районе напряженная, но контролируемая, — отметил Павел Валерьевич, пишет «Слуцкий край». — Необходимо соблюдать все рекомендуемые меры профилактики заболевания: социальное дистанцирование, не посещать места с массовым скоплением людей, ходить за покупками в магазин не в часы пик. Грядет Радуница, воздержитесь от массового посещения кладбищ – это можно сделать и в другой будний день. По возможности не принимайте гостей, не встречайтесь с родственниками, друзьями, особенно из других районов, чтобы максимально уменьшить возможность инфицирования. Сейчас, в принципе, лучше ограничить свои контакты, в первую очередь с пожилыми родителями.

Главврач зонального центра гигиены и эпидемиологии также добавил, что в продолжаются профилактические мероприятия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.





