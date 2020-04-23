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Простые правила. Как продавцам, таксистам, учителям защитить себя на работе от COVID-19

23.04.2020 12:58 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В связи с пандемией коронавируса Минздрав рекомендует наполовину сократить свои контакты. Но сделать это получается не у всех — продавцы, парикмахеры, водители маршруток каждый день общаются с немалым количеством людей. О том, как им и представителям других профессий защитить себя от вируса, рассказала руководитель Минского городского Центра здоровья, главный внештатный врач-валеолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома Снежана Кавриго.

Какие правила важно соблюдать всем, кто по работе общается с людьми?

Продавцам, таксистам, парикмахерам на работе нужно носить маску, перчатки и как можно чаще обрабатывать антисептиком руки и рабочее место.

Все, чем должны быть обеспечены работники общественных профессий, регламентируется планом дополнительных мероприятий по профилактике и снижению распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19.

Маска может быть любая — медицинская, хирургическая или тканевая. Главное — вовремя ее менять.

— При дыхании и во время разговора человек выделяет частицы, которые остаются на маске и могут привести к бактериальному либо вирусному заражению ее владельца, — поясняет Снежана Кавриго. — Поэтому одноразовые маски регламентировано менять каждые два часа. С тканевыми мы советуем поступать также.

Что касается перчаток, то в одной паре продавец или, например, водитель, может работать весь день. Важно лишь следить, чтобы перчатки не порвались, и часто дезинфицировать руки. Если перчатка треснула, ее надо выкинуть.

— При этом нужно смотреть, чтобы руки под перчатками не потели, — уточняет собеседница. — Если идет повышенное потоотделение, то необходимо сначала надеть тканевые перчатки, а поверх резиновые. Иначе, могут возникнуть микротрещины, повреждения кожи, либо обострятся кожные заболевания.

В идеале, чтобы перед возвращением домой надо переодеться. Делать это нужно в перчатках. Перчатки до этого — обработать. Одежду, в которой были на смене, нужно снимать так, чтобы ее лицевая сторона не дотрагивалась до кожи. Затем все необходимо сложить в пакет и отдать на обработку.

— Если форму человек стирает сам, то сверток, с которым он планирует ехать в общественном транспорте, следует положить еще в один пакет, — продолжает специалист. — Дома эту одежду нужно сразу же отправить в стиральную машину и стирать при температуре не ниже 60 градусов.

Если переодеться на месте не получается, дома нужно аккуратно снять одежду, в которой работали, и также ее постирать.

Как работать продавцам?

Рядом с кассой у продавца должно быть дезсредство для обработки своего рабочего места и ленты, куда покупатели выкладывают товары. Чем чаще будет производиться обработка, уточняет Снежана Кавриго, тем лучше.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Обрабатывать продавец или, например, офисный работник должен все, что находится от него на расстоянии вытянутой руки, и до чего он дотрагивается. При этом стоит помнить, чтобы антисептик дал максимальный эффект, ему нужно поработать с поверхностью.

— Когда мы нанесли дезсредство на поверхность, необходимо, чтобы у него было немного времени впитаться и убрать вирусные частицы, — продолжает специалист. — Если у сотрудника есть перерывы, перед их началом стоит обработать свое место.

В идеале, чтобы продавцов от покупателей отделяло защитное стекло. Его, кстати, нужно дезинфицировать с двух сторон. Страхует оно не только от COVID-19, но и от других вирусов. Например, гриппа.

— Если такой защиты нет, стоит просить клиентов держать дистанцию хотя бы на расстоянии вытянутой руки, — рекомендует собеседница. — Для этого можно повесить перед кассой предупреждающие объявления.

Как работать курьерам?

Желательно, чтобы покупатель оплачивал товар онлайн, а продавец оставлял заказ под дверью. Если же человек платит во время доставки, то специалист и клиент должны сохранять дистанцию.

Как работать учителям и воспитателям?

В саду у детей должны измерять температуру. На входе в школу ученикам также измеряют температуру или визуально определяют состояние их здоровья. Родителей просят: если малыш или школьник приболел, оставлять ребенка дома.


Фото: burst.shopify.com

— Воспитатели или учителя сами решают, работать в маске или нет, — рассказывает Снежана Кавриго. — Возможно, администрации коллективов будут принимать какое-то общее решение по саду или школе.

В саду перемещение сотрудников ограничивается в рамках одной группы. При этом дети из разных групп не должны контактировать. В группе, так было и до COVID-19, в течение дня няня обрабатывает рабочие поверхности.

В школе дети также должны находиться в одном кабинете, который нужно проветривать.

— На переменах учителю и ученикам стоит обработать антисептиком свое рабочее место, а также книги, тетради, канцелярские принадлежности, — перечисляет специалист. — У каждого ребенка теперь должна быть своя книга. Ручками, карандашами, линейками делиться сейчас не стоит.

Если родители хотят дать ученику свой антисептик, то лучше, советует собеседница, чтобы он был в виде крема или антибактериальные салфетки.

Как работать водителям общественного транспорта, таксистам?

Водители автобусов и троллейбусов часто отделены от пассажиров, поэтому они могут работать без маски. Но если им приходится продавать талоны, нужно носить и маску, и перчатки. При этом следует помнить, перчатки стоит обрабатывать дезсредством после каждого обилечивания.

— Водителям маршруток надевать и маску и перчатки нужно обязательно. Кроме того, во время работы им необходимо обрабатывать поверхности, с которыми они часто соприкасаются, — говорит Снежана Кавриго. — Желательно не подсаживать рядом с собой пассажиров — на сидение справа.

Такая же рекомендация и для таксистов. Им, поясняет специалист, лучше всего предложить клиенту сесть сзади.

— Перед тем, как везти пассажира, таксисту стоит попросить человека надеть маску и перчатки. Если у пассажира есть явные признаки респираторной инфекции, можно отказать ему в перевозке. Хотя это не всегда получается, и водители все-таки стараются доставить человека в нужную точку города, — делится наблюдениями специалист. — В этом случае, да и просто при перевозке пассажиров, таксисту стоит обработать место, где сидел пассажир и продезинфицировать руки после каждой перевозки.

Как работать мастерам по маникюру/педикюру и парикмахерам?

В идеале, чтобы в парикмахерской клиентов принимали в отдельных кабинетах. В крайнем случае люди должны сидеть через одно место.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Посетителей должны принимать только по записи с интервалом между клиентами не менее пяти минут. Это время отведено на то, чтобы специалист убрал и продезинфицировал рабочее место.

— Всегда, не только во время COVID-19, парикмахеры и мастера по маникюру, педикюру должны работать в маске и перчатках, — говорит Снежана Кавриго. — Сейчас же, если есть такая возможность, маски стоит выдавать и клиентам. Или же просить их приходить в маске. Если мастер видит, что у клиента есть признаки респираторной инфекции — покраснение глаз, затрудненное дыхание, выделение из носа, кашель лучше вежливо сказать: «В данный момент мы вынуждены отказаться вас обслуживать».

 
 
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