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В Германии впервые разрешили клинические испытания вакцины против коронавируса
23.04.2020 13:02 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
В Германии выдали первое разрешение на клинические испытания вакцины против коронавируса. Об этом сообщает
Препарат разработан компанией BioNTech из Майнца. Теперь она сможет проверить его действие на добровольцах. Первые клинические испытания будут проводиться для того, чтобы выявить общую переносимость компонентов вакцины. Также она будет проверяться на способность вызывать иммунную реакцию.
В первом этапе примут участие 200 здоровых людей в возрасте от 18 до 55 лет. На втором этапе вакцину проверят на другой группе лиц такого же возраста. В неё войдут люди с повышенным риском заражения или тяжёлого протекания коронавируса.
Вакцину допустили к тестированию только после после тщательной оценки соотношения пользы и риска от её применения. Ожидается, что в ближайшие время в Германии начнутся испытания других потенциальных вакцин.
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В Германии выдали первое разрешение на клинические испытания вакцины против коронавируса. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Институт имени Пауля Эрлиха....
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