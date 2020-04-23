Переболевших COVID-19 просят стать донорами плазмы - это поможет спасти жизни

В случае успешного применения иммунной плазмы с антителами к COVID-19, к данной работе будут подключены Минский городской и все областные центры трансфузиологии.





Если вы перенесли коронавирусную инфекцию (COVID-19), то можете помочь пациентам, которые в настоящее время борются с инфекцией, приняв участие в донации плазмы.





В результате перенесенной инфекции в плазме Вашей крови могут содержаться антитела (иммуноглобулины) против вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем заболевания COVID-19.





Эти антитела являются одним из способов, с помощью которых ваша иммунная система боролась с вирусом. Ваша плазма теперь называется реконвалесцентной. Эта плазма может быть перелита больному пациенту, который проходит лечение.





Это обеспечит пассивный иммунитет пациента и может помочь ускорить процесс выздоровления.









Переливание реконвалесцентной плазмы - эксперементальное лечение, как и любое другое лечение COVID-19 и помогает не всем, но считается эффективным исследовательским лечением, результаты которого опубликованы в научных статьях, хотя ряд исследований еще не завершены.





По мнению ВОЗ, есть доказательства того, что реконвалесцентная плазма помогла пациентам с геморрагической лихорадкой Эбола, вирус гриппа H1N1, MERS, SARS-1 и др.





Ранние исследования использования реконвалесцентной плазмы для COVID-19 в Китае, США, странах Европейского Союза показывают, что это безопасная и эффективная терапия, которая уменьшает продолжительность и тяжесть COVID-19.





Если вы перенесли COVID-19 и хотите сдать кровь или ее компоненты, вы должны быть здоровы: у вас должны отсутствовать клинические симптомы и любые лабораторные признаки коронавирусной инфекции в течение минимум 15 суток.





Кроме этого существуют стандартные требования, которые должны соблюдаться для всех доноров крови, ее компонентов (возраст 18-60 лет, вес не менее 50 кг и др.). Все необходимые исследования осуществляют центры трансфузиологии.





Процедура донации крови, ее компонентов безопасна для доноров.





Проведение заготовки реконвалесцентной плазмы организовано в ГУ «Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий», УЗ «Витебская областная станция переливания крови».





30 минут Вашего времени поможет спасти пациентов с тяжелым течением COVID-19.





Если вы решили стать донором, то Вам необходимо связаться с контактными лицами организаций здравоохранения:





- телефоны Единого донорского центра:

+375 29 362-82-93; +375 17 289-84-84; +375 17 289-86-43; +375 17 289-01-08;





- директор РНПЦ Карпенко Ф.Н +375 29 188 71 08;





- заместитель директора РНПЦ по трансфузиологии Гущина Лариса Михайловна,

+375-17-289-86-56,

+375 29 770 57 53;









- врач-трансфузиолог (заведующий) отделения заготовки крови, ее компонентов в выездных условиях Свирский А.О. +375 17 289 87 41;





врач-траснфузиолог (заведующий) отделения комплектования доноров крови, ее компонентов с Единым донорским центром Клестова Т.В. +375 17 289 88 42.





Главный врач УЗ «Витебская областная станция переливания крови» Плиш Владимир Иосифович: +375 212 24 03 90, +375 212 24 03 81