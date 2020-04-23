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Переболевших COVID-19 просят стать донорами плазмы - это поможет спасти жизни

23.04.2020 14:28 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские медики по согласованию с Всемирной организацией здравоохранения начали работу по заготовке иммунной плазмы с антителами к COVID-19 для лечения пациентов в Беларуси.

Переболевших COVID-19 просят стать донорами плазмы - это поможет спасти жизни
В случае успешного применения иммунной плазмы с антителами к COVID-19, к данной работе будут подключены Минский городской и все областные центры трансфузиологии.

Если вы перенесли коронавирусную инфекцию (COVID-19), то можете помочь пациентам, которые в настоящее время борются с инфекцией, приняв участие в донации плазмы.

В результате перенесенной инфекции в плазме Вашей крови могут содержаться антитела (иммуноглобулины) против вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем заболевания COVID-19. 

Эти антитела являются одним из способов, с помощью которых ваша иммунная система боролась с вирусом. Ваша плазма теперь называется реконвалесцентной. Эта плазма может быть перелита больному пациенту, который проходит лечение. 

Это обеспечит пассивный иммунитет пациента и может помочь ускорить процесс выздоровления.


Переливание реконвалесцентной плазмы - эксперементальное лечение, как и любое другое лечение COVID-19 и помогает не всем, но считается эффективным исследовательским лечением, результаты которого опубликованы в научных статьях, хотя ряд исследований еще не завершены. 

По мнению ВОЗ, есть доказательства того, что реконвалесцентная плазма помогла пациентам с геморрагической лихорадкой Эбола, вирус гриппа H1N1, MERS, SARS-1 и др. 

Ранние исследования использования реконвалесцентной плазмы для COVID-19 в Китае, США, странах Европейского Союза показывают, что это безопасная и эффективная терапия, которая уменьшает продолжительность и тяжесть COVID-19.

Если вы перенесли COVID-19 и хотите сдать кровь или ее компоненты, вы должны быть здоровы: у вас должны отсутствовать клинические симптомы и любые лабораторные признаки коронавирусной инфекции в течение минимум 15 суток. 

Кроме этого существуют стандартные требования, которые должны соблюдаться для всех доноров крови, ее компонентов (возраст 18-60 лет, вес не менее 50 кг и др.). Все необходимые исследования осуществляют центры трансфузиологии.

Процедура донации крови, ее компонентов безопасна для доноров. 

Проведение заготовки реконвалесцентной плазмы организовано в ГУ «Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий», УЗ «Витебская областная станция переливания крови».

30 минут Вашего времени поможет спасти пациентов с тяжелым течением  COVID-19.

Если вы решили стать донором, то Вам необходимо связаться с контактными лицами организаций здравоохранения:

- телефоны Единого донорского центра:

+375 29 362-82-93;
+375 17 289-84-84;
+375 17 289-86-43;
+375 17 289-01-08;

- директор РНПЦ  Карпенко Ф.Н +375 29 188 71 08;

- заместитель директора РНПЦ по трансфузиологии Гущина Лариса Михайловна,
+375-17-289-86-56,                                        
+375 29 770 57 53;


- врач-трансфузиолог (заведующий) отделения заготовки крови, ее компонентов в выездных условиях Свирский А.О. +375 17 289 87 41;

врач-траснфузиолог (заведующий) отделения комплектования доноров крови, ее компонентов с Единым донорским центром Клестова Т.В. +375 17 289 88 42.

Главный врач УЗ «Витебская областная станция переливания крови» Плиш Владимир Иосифович: +375 212 24 03 90, +375 212 24 03 81
 
 
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Белорусские медики по согласованию с Всемирной организацией здравоохранения начали работу по заготовке иммунной плазмы с антителами к COVID-19 для лечения пациентов...
 
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