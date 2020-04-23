Бабушки попали на обложку Vogue. Всё благодаря коронавирусу

Источник материала: Tut.by

Пожилые женщины попали на обложку мексиканской версии модного журнала Vogue. Фотография первой страницы нового номера появилась на сайте издания и в его социальных сетях, пишет lenta.ru.

Пять бабушек в платьях, плащах и куртках позировали для фотохудожницы Тани Франко Кляйн (Tania Franco Klein) на фоне красной стены, выстроившись в линию. Поверх снимка на обложке редакторы напечатали фразу «уроки жизни».



Фото: @voguemexico

Таким образом журналисты издания решили выразить благодарность «бабушкам, которые играют главную роль в образовании мексиканцев» и в настоящий момент являются самой уязвимой частью населения из-за пандемии коронавируса.

В статье также напоминается о необходимости соблюдать все меры предосторожности, направленные против распространения инфекции, чтобы защитить от заражения близких.