Меркель назвала коронавирус самым серьезным вызовом в истории Германии

Источник материала: Tut.by

Эпидемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии со времени создания Федеративной Республики. Об этом заявила в четверг канцлер Германии Ангела Меркель, выступая с заявлением в Бундестаге, сообщает ТАСС.



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«Мы все — правительство и парламент, вся наша страна — столкнулись с испытанием, которого еще не было со времени окончания Второй мировой войны, времен основания Федеративной Республики Германия», — считает она. «Мы будем вынуждены еще долго жить с этим вирусом», — сказала Меркель. «И вопрос, как нам препятствовать тому, чтобы вирус когда-нибудь одолел нашу систему здравоохранения и привел к многочисленным жертвам, будет еще долго оставаться центральным вопросом для политиков в Германии и Европе», — считает она.

Канцлер также утверждала, что за все время ее пребывания на посту главы правительства ФРГ еще ни одно решение не давалось ей так тяжело, как решение об ограничении социальных контактов для граждан во время распространения коронавируса. «Заверяю, едва ли какое решение во время канцлерства далось мне так же тяжело, как ограничение индивидуальных cвобод», — сказала Меркель.

Глава правительства указала также на необходимость производства защитной одежды, в частности респираторных масок, в самой Германии. «Пандемия учит нас: нехорошо, когда защитная одежда поступает из далеких стран», — заметила она. «Ситуация на рынке таких материалов напряженная. Маски, которые стоят несколько центов, могут во время пандемии стать стратегическим фактором», — констатировала Меркель.

Поддержка ВОЗ

Меркель также заявила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) является для властей Германии незаменимым партнером в борьбе с распространением коронавируса, и правительство страны полностью поддерживает деятельность организации.

«От имени ФРГ я подчеркиваю, что ВОЗ является незаменимым партнером, и мы поддерживаем ее мандат», — сказала канцлер. Касаясь ситуации с эпидемией в Германии, Меркель отметила положительную динамику, но высказала опасения, что ослабление властями ряда федеральных земель мер по борьбе с коронавирусом может привести к новой волне эпидемии.

«Это не изменяет ни на йоту ничего в том, что я, разумеется, полностью поддерживаю право федеральных земель принимать решения, в том числе в части закона о защите от инфекционных заболеваний [на основе которого в Германии принимались ограничения в связи с пандемией]. Наш федеральный порядок силен, но все же я вижу свою обязанность в том, чтобы предостеречь», — отметила Меркель

«Давайте не будем рисковать тем, чего достигли. Будет жаль, если поспешная надежда в конечном итоге нас накажет», — призвала она, отметив, что ситуация «обманчива», а успех, которого добилась страна в усилиях по замедлению распространения коронавируса, «хрупок». «Мы живем не на заключительной стадии пандемии, но по-прежнему в ее начале», — считает Меркель.

14 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ . По его словам, деньги не будут перечисляться «до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса». В предшествующие дни глава вашингтонской администрации несколько раз критиковал работу организации.

Взносы в бюджет ЕС

Канцлер Германии сигнализировала о готовности республики увеличить взносы в общий бюджет ЕС.

«Мы должны быть готовы к внесению в духе солидарности значительно более высоких взносов в бюджет ЕС», — сказала Меркель. «Ведь мы хотим, чтобы все члены ЕС смогли снова подняться с экономической точки зрения», — отметила она. По мнению канцлера, пандемия «затрагивает всех, но не всех в одинаковой мере». «Важно быстро помочь и быстро получить в распоряжение инструменты, которые могли бы смягчить последствия кризиса», — сказала она.

Перед видеоконференцией лидеров ЕС Меркель снова отвергла идею выпуска в условиях пандемии специальных единых европейских ценных бумаг (так называемых коронабондов, по аналогии с евробондами), которые позволят государствам делать займы (и повышать внешнюю задолженность) на одинаковых условиях. Она обосновала свою позицию нехваткой времени. «Это был бы сложный процесс, который требовал бы много времени и который не мог бы напрямую помочь в нынешней ситуации», — считает глава правительства ФРГ.

Позднее в четверг лидеры стран ЕС, как ожидается, обсудят вопрос дополнительной помощи странам Евросоюза, особо пострадавшим в связи с пандемией. Австрия, Германия, Нидерланды, Финляндия выступают против выпуска единых ценных бумаг, в то время как Испания, Италия и Франция настаивают на данной формуле.