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Мотульский: «Все родители, которые посидели со своими детьми на вынужденных каникулах, поняли, какой непростой труд учителя»
23.04.2020 17:28 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в программе
Роман Мотульский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:
Мы все кланяемся врачам, мы оценили их значимость, их социальный статус и, наверное, признаём, что мы, может быть, их не совсем не так оценивали, как нужно было. Все родители, которые посидели со своими детьми на вынужденных каникулах, поняли, какой непростой труд учителя, что вытачивать из вот этого ребёнка человека для социума, для общества – это намного сложнее, чем делать другое. И труд хлебопашца. Вот это кормить, человек всю цепочку. Какие бы не были виртуальные технологии, как бы мы не были продвинуты, но кушаем мы с конкретной тарелки. И это вечно. Наверное, сейчас тот момент, когда надо ценить то, что есть главное в нашей жизни. И на это работать.
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Мотульский: «Все родители, которые посидели со своими детьми на вынужденных каникулах, поняли, какой непростой труд учителя»
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