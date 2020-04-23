Латвийские футбольные клубы устроили совместный протест против изоляции: «Дайте нам работать!»

Источник материала: Tribuna.com

Латвийская футбольная вирслига в сотрудничестве со своими клубами опубликовала видео протеста, в котором игроки и тренеры выражают желание работать во время пандемии коронавируса Covid-19.

В съемке видеоролика принимали участие футболисты сборной Латвии Эрик Пунцулс, Виталий Ягодинский, Райвис Юрковскис, Мартиньш Кигурс и Роберт Савальниекс, бывшие игроки сборной Денис Иванов, Гинт Фрейманис и Марис Верпаковскис, тренеры, а также местные представители вирслиги и легионеры.

Футболисты и тренеры в своем протесте отметили, что представители других профессий могут работать во время пандемии, а футбольным командам это запрещено. Главный тренер футбольного клуба «Метта» Андрис Рихертс заявил: «Моя работа сейчас простаивает, однако ответственные за это так не считают».

Примечательно, что из всех клубов Латвийской футбольной вирслиги только «Вентспилс» и юрмальский «Спартак» получили пособия по простою. «Метте», как и ряду других клубов, в этом было отказано.

«Мы не просим и не требуем безответственности. Мы осознаем и понимаем серьезность ситуации. Мы просим понять нас и сопоставить все риски, чтобы мы смогли работать, а дети быть здоровыми. Мы считаем, что это адекватно и оправданно», – заключает в конце ролика самый результативный игрок сборной Латвии за всю ее историю Марис Верпаковскис.

Чемпионат Латвии по футболу должен был начаться 13 марта, однако объявленная в стране чрезвычайная ситуация не позволила начать сезон вовремя.

Команды высшей лиги надеются в скором времени возобновить тренировки и начать сезон в начале лета. В свою очередь общество «Латвийская футбольная вирслига» в ближайшие дни обратится в Министерство образования и науки, а также в Центр профилактики и контроля заболеваний с предложениями о том, как можно было бы возобновить работу в футбольных клубах.

В связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, командам запрещено проводить полноценные тренировки, поэтому вся работа проводилась удаленно с тех пор, как в стране объявили чрезвычайную ситуацию.

В среду, 22 апреля, правление Латвийской федерации футбола (ЛФФ) согласилось выделить дополнительно до 100 000 евро для поддержки судей и членов федерации в условиях чрезвычайной ситуации.

Напомним, в свою очередь чемпионат Беларуси не был отложен из-за коронавируса и начался в запланированные сроки – 19 марта. Зрителям также не запрещено посещать стадионы.

Ситуация с коронавирусом COVID-19 в Латвии : заболевших – 748 человек, умерших – 5 человек. Выздоровевших – 88 человек. Это данные на 22 апреля.

В Беларуси зарегистрировано 8022 случая COVID-19. Умерли 60 человек. Это данные на 23 апреля.