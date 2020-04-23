Источник материала: Tut.by

Польша пришлет в Беларусь гуманитарный конвой для борьбы с пандемией: завтра доставят антисептические жидкости, другие медицинские материалы и препараты, рассказали в МИД Беларуси.



Фото: МИД Беларуси

— Польская сторона выразила готовность по-соседски оказать нам посильную помощь некоторыми медицинскими средствами и материалами. Так что такие договоренности есть. Планируется, что конвой отправится из Варшавы в 16.00 по местному времени, проследует через Гродно. Прибытие в Минск ожидаем завтра в районе обеда, — рассказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Напомним, Беларуси уже оказали помощь в борьбе с COVID-19 несколько стран-партнеров. 4 апреля Россия передала Беларуси 10 тысяч тестов на коронавирус. 12 апреля в Беларусь прибыл самолет из Узбекистана , на борту которого были защитные маски и антисептики. 17 апреля в Минск из Китая прибыл второй самолет с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусом.

В конце января этого года, в разгар эпидемии коронавируса в Китае, Беларусь отправила туда два самолета с помощью. В Китай доставили тогда лекарства, маски, халаты, перчатки, средства дезинфекции и так далее.