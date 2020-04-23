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Польша пришлет в Беларусь гуманитарный конвой для борьбы с пандемией
23.04.2020 17:32 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Польша пришлет в Беларусь гуманитарный конвой для борьбы с пандемией: завтра доставят антисептические жидкости, другие медицинские материалы и препараты, рассказали в МИД Беларуси.
— Польская сторона выразила готовность по-соседски оказать нам посильную помощь некоторыми медицинскими средствами и материалами. Так что такие договоренности есть. Планируется, что конвой отправится из Варшавы в 16.00 по местному времени, проследует через Гродно. Прибытие в Минск ожидаем завтра в районе обеда, — рассказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.
Напомним, Беларуси уже оказали помощь в борьбе с COVID-19 несколько стран-партнеров. 4 апреля Россия передала Беларуси 10 тысяч тестов на коронавирус. 12 апреля в Беларусь прибыл
В конце января этого года, в разгар эпидемии коронавируса в Китае,
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Ранее Беларуси уже оказали помощь в борьбе с COVID-19 несколько стран-партнеров: Россия, Китай, Узбекистан.
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