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В Испании уже в июне могут открыть пляжи
23.04.2020 18:46 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Испании. Испанские пляжи могут открыться в середине июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Многие курорты не согласны с прогнозом властей, согласно которому туристическая отрасль вернется к привычной работе лишь к концу 2020 года. Сотрудники отелей готовы принимать клиентов, даже если среди них будут лишь местные жители.
Одной из главных задач станет дистанцирование людей на пляжах, а значит, потребуется установить специальные барьеры и ограждения.
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Новости Испании. Испанские пляжи могут открыться в середине июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие курорты не согласны с прогнозом властей,...
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