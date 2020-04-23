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В Испании уже в июне могут открыть пляжи

23.04.2020 18:46 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Испании. Испанские пляжи могут открыться в середине июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании уже в июне могут открыть пляжи

Многие курорты не согласны с прогнозом властей, согласно которому туристическая отрасль вернется к привычной работе лишь к концу 2020 года. Сотрудники отелей готовы принимать клиентов, даже если среди них будут лишь местные жители.

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Одной из главных задач станет дистанцирование людей на пляжах, а значит, потребуется установить специальные барьеры и ограждения.

В Испании уже в июне могут открыть пляжи

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Новости Испании. Испанские пляжи могут открыться в середине июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие курорты не согласны с прогнозом властей,...
 
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