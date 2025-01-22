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Сколько стоит построить гараж в доме и так ли он нужен? Разбираемся с ценами и размерами
22.01.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Любой владелец загородного коттеджа вам скажет, что гараж в доме – это очень удобно. Помещение многофункциональное – здесь можно организовать места хранения инструментов, стройматериалов и садовой техники, найти место для мастерской. Но особенно гаражи ценятся зимой по их прямому назначению – приятно сесть в теплую машину, которую не нужно очищать от снега и наледи. Сегодня разбираемся, сколько стоят гаражные метры и каких размеров должна быть комната для железного коня.
Гараж или кладовка?
Запроектировать гараж проблем не составляет – существуют десятки проектов домов со встроенными и пристроенными гаражными помещениям. Однако при выборе нужно обратить внимание на некоторые аспекты.
– При всех очевидных преимуществах гаража в доме, часто можно наблюдать такую картину: вместо машины за воротами находится все, чему не нашлось места в доме – инструменты, садовый инвентарь, старая мебель, закатки, санки, какие-то старые вещи, – говорит директор архитектурно-строительной компании «1000 проектов» Андрей Щемелинен. – То есть гараж, который проектировался и строился под конкретные цели, на которые потрачены деньги, превратился в кладовку-хламовник. А происходит это по той причине, что люди не осознают, сколько им нужно квадратных метров для хранения – часто гораздо больше, чем они думали до того как начали жить в своем доме.
Вторая причина связана с тем, чем увлекается владелец, его хобби. Например, изначально он хранил в гараже машину, как и задумывалось. Но вот он стал заядлым рыбаком и купил лодку, которую тоже где-то нужно хранить. Машина мерзнет на улице, а любимая лодка занимает ее место. Совет здесь такое – резервировать в гараже дополнительное место для техники типа квадроцикла, мотоцикла, велосипедов на этапе проектирования.
Часто можно видеть дома с очень узким гаражом. Владелец испытывает дискомфорт при выходе из авто, по помещению трудно перемещаться, не вымазавшись. Со временем он начинает ставить машину перед воротами, а гараж постепенно превращается в хозблок.
Если же гараж просторный, удобен в использовании ежедневно, то зимой прочувствуешь все прелести – выходишь из дома в теплый и сухой гараж, машину не нужно очищать от снега и наледи, прогревать ее. Это главные достоинства гаража.
Не лишние метры
Каким по размерам должен быть удобный гараж? Раньше считалось нормой выделять под гараж помещение 4х6 метров. Но при таких размерах машина занимает практически всю площадь, про удобство говорить нечего. А есть же еще велосипеды, летняя резина, багажник на крышу, самокаты, санки, лыжи, инструменты, газонокосилка – все это тоже где-то нужно пристроить.
Если в доме или на участке нет подсобных помещений, гараж обязательно превратится в домашний склад. Рано или поздно машина проиграет борьбу за место газонокосилке. Поэтому идеалом является гараж, дополненный отдельным хозотсеком, желательно с отдельным входом с улицы.
– 6х7метров, 5х7 метров – это минимальные размеры, позволяющие обойти машину со всех сторон и не вымазаться, – говорит эксперт. – Практичное решение – котельные в задней части гаража. Ходить туда постоянно не нужно, поэтому удаленность от остальных комнат не имеет большого значения. Следующий момент – удобство в обслуживании: сервисмены получают доступ к оборудованию через гараж либо отдельный вход с улицы. В одном из проектов у нас было два помещения – одно под котельную, второе – под постирочную. Владельцы оказались довольны таким решением.
Гараж, примыкающий к дому или являющийся частью здания, должен иметь проход в жилую часть. Без этого вся затея выглядит довольно бессмысленно. Идеальное решение – проход из гаража во входную зону дома. Зайдя в общую прихожую, мы можем снять верхнюю одежду и обувь. Обычно поблизости есть кухня, так что вы также можете принести с собой продукты.
– Помещение на две машины, с местом для хранения может занимать и 100 квадратов, – говорит собеседник. – Этой площади хватит для всего, но нужно понимать, что это потянет за собой и дополнительные затраты. Считайте сами – если квадратный метр готового под заселения жилого пространства в среднем стоит 1300 долларов, то квадрат гаража хоть и дешевле, но все равно не даром – около 800 долларов. Так что это недешевое удовольствие.
Альтернатива гаражу – автонавес. Цена вопроса в наших реалиях – от 300 долларов за квадрат. Навес считается временным сооружением и его можно построить потом, когда будет закончен дом. Главное, продумать на стадии проектирования, где он будет стоять, его размеры и внешний вид. Навесы часто совмещают с хозблоком и таким образом решается проблема с местом для хранения.
Важная особенность заключается в том, что навесы можно ставить вплотную к границе участка – открываются откатные ворота и сразу заезжаем под навес. Зимой это особенно удобно – не нужно чистить подъездную дорогу от снега.
С отоплением или без?
Если мы строим дом с гаражом, то нужно решить для себя дилемму – отапливать его или нет?
– Кто-то скажет, что в гараже машина находится в идеальных для коррозии условиях, но так бывает только в сырых помещениях без вентиляции и дренажа, – говорит Андрей Щемелинен. – По моему же убеждению, отопление в гараже необходимо. Достаточно пары радиаторов, чтобы поддерживать там температуру плюс 15.
Гараж должен быть хорошо освещенным – несколько световых точек, одна для освещения открытого багажника автомобиля. Если планируется электромобиль, то сразу стоит вывести сюда трехфазную розетку.
В полу необходимо сделать дренажный лоток, чтобы зимой снег и лед с машины таяли, а вода уходила в ливневку. Чтобы она стекала в нужном направлении, пол должен иметь уклон.
В гараже также должна быть хорошая вентиляция – с ней машина будет быстро просыхать.
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Любой владелец загородного коттеджа вам скажет, что гараж в доме – это очень удобно. Помещение многофункциональное – здесь можно организовать места хранения...
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