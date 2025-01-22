Сколько стоит построить гараж в доме и так ли он нужен? Разбираемся с ценами и размерами

Гараж или кладовка?

Запроектировать гараж проблем не составляет – существуют десятки проектов домов со встроенными и пристроенными гаражными помещениям. Однако при выборе нужно обратить внимание на некоторые аспекты.

– При всех очевидных преимуществах гаража в доме, часто можно наблюдать такую картину: вместо машины за воротами находится все, чему не нашлось места в доме – инструменты, садовый инвентарь, старая мебель, закатки, санки, какие-то старые вещи, – говорит директор архитектурно-строительной компании «1000 проектов» Андрей Щемелинен. – То есть гараж, который проектировался и строился под конкретные цели, на которые потрачены деньги, превратился в кладовку-хламовник. А происходит это по той причине, что люди не осознают, сколько им нужно квадратных метров для хранения – часто гораздо больше, чем они думали до того как начали жить в своем доме.