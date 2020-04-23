Ренан Брессан: «Надеюсь, в Беларуси все под контролем, иначе не играли бы»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник сборной Беларуси Ренан Брессан поделился мнением о ситуации с коронавирусом в Беларуси.

- В Бразилии удивляются, что в Беларуси продолжают играть?

– Много спрашивают, почему так. Вопросов очень много, буквально каждый день спрашивают. Думаю, что ситуация под контролем. Я так понимаю, что не планируют останавливать. Надеюсь, что там все под контролем, иначе не играли бы.

- У нас около 7 тысяч человек уже заразились (по состоянию на 23 апреля в Беларуси зарегистрировано 8022 случая заражения – прим.). Нужно останавливать?



– Это сложный вопрос. В Беларуси 10 миллионов человек? Ну, 7 тысяч – это, конечно, не много, но через неделю может быть 15. В этой ситуации нужно найти компромисс, чтобы люди не остались без работы. Лично для меня всегда жизнь на первом месте. Всегда!

- Что говорят про чемпионат Беларуси в Бразилии?

– Здесь его не показывают. Пишут, что играют, но трансляций нет.

Читал, что многие страны купили права на трансляции. Для чемпионата это хорошо, можно что-то заработать. Но продавать нужно всегда.

- Матчи смотрел?

– На сайте смотрю обзоры. Прямые трансляции ни разу не смотрел, – сказал Брессан в прямом эфире в instagram Tribuna.com .