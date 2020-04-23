|
Ренан Брессан: «Надеюсь, в Беларуси все под контролем, иначе не играли бы»
23.04.2020 20:34 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник сборной Беларуси Ренан Брессан поделился мнением о ситуации с коронавирусом в Беларуси.
- В Бразилии удивляются, что в Беларуси продолжают играть?
– Много спрашивают, почему так. Вопросов очень много, буквально каждый день спрашивают. Думаю, что ситуация под контролем. Я так понимаю, что не планируют останавливать. Надеюсь, что там все под контролем, иначе не играли бы.
- У нас около 7 тысяч человек уже заразились (по состоянию на 23 апреля в Беларуси зарегистрировано 8022 случая заражения – прим.). Нужно останавливать?
– Это сложный вопрос. В Беларуси 10 миллионов человек? Ну, 7 тысяч – это, конечно, не много, но через неделю может быть 15. В этой ситуации нужно найти компромисс, чтобы люди не остались без работы. Лично для меня всегда жизнь на первом месте. Всегда!
- Что говорят про чемпионат Беларуси в Бразилии?
– Здесь его не показывают. Пишут, что играют, но трансляций нет.
Читал, что многие страны купили права на трансляции. Для чемпионата это хорошо, можно что-то заработать. Но продавать нужно всегда.
- Матчи смотрел?
– На сайте смотрю обзоры. Прямые трансляции ни разу не смотрел, – сказал Брессан в прямом эфире в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник сборной Беларуси Ренан Брессан поделился мнением о ситуации с коронавирусом в Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)