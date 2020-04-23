ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Дубае и Абу-Даби начинают работать рынки, торговые и деловые центры

23.04.2020 23:20 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости ОАЭ. В Дубае и Абу-Даби возобновляют работу рынки, а также торговые и деловые центры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Дубае и Абу-Даби начинают работать рынки, торговые и деловые центры

Открытие объектов пройдет в четыре этапа. Количество покупателей при этом все еще будет ограничено. Посещать магазины смогут лишь 30 % посетителей от общей пропускной способности.

В Дубае и Абу-Даби начинают работать рынки, торговые и деловые центры

Кроме того, уже в эти выходные, 25-26 апреля, в Абу-Даби после плановой дезинфекции на маршруты вернется общественный транспорт. В ОАЭ, по последним данным, число случаев заражения коронавирусом превысило 8 тысяч.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости ОАЭ. В Дубае и Абу-Даби возобновляют работу рынки, а также торговые и деловые центры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Открытие объектов...
 
Новости дня
Новости
 
Президент Беларуси: «Надо где-то поработать два-три месяца и на нелюбимой работе, чтобы прокормить себя и свою семью»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика