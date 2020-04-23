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В Дубае и Абу-Даби начинают работать рынки, торговые и деловые центры
23.04.2020 23:20 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости ОАЭ. В Дубае и Абу-Даби возобновляют работу рынки, а также торговые и деловые центры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Открытие объектов пройдет в четыре этапа. Количество покупателей при этом все еще будет ограничено. Посещать магазины смогут лишь 30 % посетителей от общей пропускной способности.
Кроме того, уже в эти выходные, 25-26 апреля, в Абу-Даби после плановой дезинфекции на маршруты вернется общественный транспорт. В ОАЭ, по последним данным, число случаев заражения коронавирусом превысило 8 тысяч.
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Новости ОАЭ. В Дубае и Абу-Даби возобновляют работу рынки, а также торговые и деловые центры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Открытие объектов...
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