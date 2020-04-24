Коронавирус в Беларуси и мире: число жертв и зараженных на 24 апреля

Источник материала: Новости Волковыска

✅ Число зараженных коронавирусом в США приближается к психологической отметке в один миллион людей.

❎ Собрали последние новости по коронавирусу в Беларуси и мире на 24 апреля 2020-го.

По состоянию на 24 апреля коронавирус Ковид-19 заразил уже более 2,6 миллиона человек во всем мире. Кроме того, статистика коронавируса говорит о том, что число жертв болезни превысило уже 187 тысяч человек.

Все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса, читайте в нашем материале.

Коронавирус – статистика заболеваний в мире на 24 апреля

По данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 24 апреля в мире медики выявили 2 682 225 случаев инфицирования коронавирусом. Из этого числа 856 209 заражений – в США.

732 647 человек выздоровели от уханьской заразы. Всего в мире от коронавируса умерли 187 330 человек.

Топ-5 стран, в которых больше всего инфицированных, не изменился:

США – 856 209 человека, умерли 47 272 человек; Испания – 213 024 человек, умерли 22 157 человек; Италия – 189 973 человек, умерли 25 549 человек; Франция – 157 135 человек, умерли 21 856 человека; Германия – 151 285 человек, умерли 5 367 человек.





статистика на 24 апреля / gisanddata.maps.arcgis.com

США продолжают удерживать первенство по числу случаев заражения вирусом – там их 856 209. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило уже 47 272 человек.

На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Испания – там вирус подхватили 213 024 человек. От болезни умерли 22 157 пациента.

Отметим, что коронавирус в Испании вынудил парламент поддержать продление чрезвычайного положения до 9 мая. Это уже в третий раз страна идет на продление этой меры. Чрезвычайное положение было впервые введено в действие 14 марта.

Италия – на третьем месте по числу инфицированных – в стране зарегистрировали 189 973 пациентов с коронавирусом. Общее число смертей составляет 25 549.

Во Франции теперь 157 135 зараженных, в Германии – 151 285. Жертвами болезни стали 21 856 и 5 367 человек соответственно.

В России уже 62 773 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Общее число смертей составляет 555.

Коронавирус в Украине нашли уже у 7 170 человек. Число жертв болезни достигло 187 человек.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что вспышки COVID-19 продолжатся.

"Большинство стран все еще находятся на ранних стадиях эпидемий. Некоторые из стран, которые пандемия затронула первыми, теперь начинают фиксировать возрождение в случаях. Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами долго", – сказал он.

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Коронавирус в Беларуси – последние новости на 24 апреля

Обновляемые статистические данные по ситуации с коронавирусом COVID-19 в Беларуси. Количество зараженных на данный момент, а также общее количество подтвержденных случаев заражения, выздоровления и смерти.

Количество выявленных зараженных коронавирусом в Беларуси на 24 апреля

В Беларуси на 24 апреля зарегистрировано 8 022 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сколько больных на коронавирус в Беларуси 24 апреля

Это рекордные плюс 741 случай за сутки. Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован 17 апреля – плюс 575 за сутки.

За минувшие сутки количество летальных исходов в Беларуси выросло до 60 (за сутки стало на 2 жертвы больше). Погибшие пациенты параллельно страдали хроническими заболеваниями, которые были отягощены коронавирусной инфекцией.

Выздоровели и выписаны 938 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всего с начала вспышки проведено 122 тыс. 543 теста. На сегодняшний день 25 лабораторий занимаются проведением тестов на COVID-19. Они работают не только в государственных медицинских центрах, но и частных.

Кроме того, специалисты сейчас фиксируют в основном не завозные случаи, а передачу вируса от человека к человеку внутри страны.

По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля – начало мая.

Коронавирус – статистка заболевших по областям Беларуси

На брифинге представители Минздрава сообщили информацию по регионам на 20 апреля:

Минск – 3023 случая

Витебская область – 1504

Минская область – 789

Могилевская область – 265

Гомельская область – 322

Брестская область – 185

Гродненская область – 176

Минздоровья предполагает, что ситуация по регистрации 300-400 случаев коронавируса в день сохранится в Беларуси еще 2-3 недели.

Карта заражения коронавирусом в Беларуси по городам

Какие привычки нужно изменить для победы над коронавирусом

Ученые из США и Великобритании в деталях рассказали, какие привычки людям нужно менять в ходе борьбы с коронавирусом.





Для того, чтобы одержать победу на пандемией китайского коронавируса людям нужно как можно скорее изменить свое поведение и привычки.

Такое мнение высказал социолог из Стэнфордского университета Робб Уиллер (Robb Willer), сообщается на портале журнала Science. Не так давно исследователь собрал коллектив из 40 ведущих ученых и специалистов по поведению (бихевиористов) – для того, чтобы обобщить их полевые исследования и сделать выводы о том, как направлять людей на определенные действия в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Как рассказала психолог из Университетского колледжа Лондона и директор Центра поведенческих изменений Сьюзан Мичи (Susan Michie), в первую очередь нужно бороться с привычкой людей касаться своего лица, поскольку Covid-19 заражает человека через слизистую оболочку носа и дыхательные пути.

По ее мнению, лучше всего, если программы на компьютере или на смартфоне будут постоянно предупреждать хозяев о том, что касаться лица нельзя.

"Надо изменить устойчивые привычки и выработать немного другие", – подытожила Мичи.

Ученые заявили о высоком проценте смертности пациентов с Covid-19 на ИВЛ

Исследователи проанализировали опыт борьбы с коронавирусом в больницах Нью-Йорка.





В Нью-Йорке пациенты с коронавирусом, которых спасали в реанимации с помощью аппарата искусственной вентиляции легких, умирали в 88% случаев.

Как свидетельствуют результаты исследований американских ученых, которые опубликованы в журнале JAMA, исследователи детально изучили истории болезней 5,7 тыс. человек в возрасте около 63 лет и преимущественно мужчин.

Из общего числа исследуемых пациентов на ИВЛ скончалось 88,1% то есть 282 человека. Как отмечают ученые, наиболее высокий процент смертности наблюдался среди пациентов старше 65 лет, из них скончались 97%. Большинство из них страдали от хронических заболеваний. Наиболее часто встречались гипертония, ожирение и сахарный диабет.

Пациенты, способные без ИВЛ справится с осложнениями коронавируса, умирают гораздо реже: 19,8 процента (старше 65 лет) и 26,6 процента (от 18 до 65 лет).

Исследователи подчеркивают, что аппараты ИВЛ могут быть бесполезны для лечения пневмонии при тяжелом течении коронавирусной инфекции, поскольку уровень гемоглобина у таких пациентов существенно снижен.

Передается ли уханьская хворь половым путем – ответ ученых

По словам исследователей риск заражения коронавирусом половым путем очень мал.





Китайский коронавирус не щадит человечество и каждый день уносит жизни людей. Ученые решили выяснить, передается ли опасная хворь половым путем.

Как сообщили ученые из Университета штата Юта, они не обнаружили следов вируса SARS-CoV-2 в сперме мужчин, перенесших коронавирусную инфекцию. Соответствующая статья была опубликована в журнале Fertility and Sterility. В этой работе полностью не исключаются риски инфицирования половым путем, но говорится, что они ничтожно малы.

"Если бы такое заболевание, как Covid-19, передавалось половым путем, это имело бы серьезные последствия для профилактики заболеваний и могло бы сказаться на долгосрочном репродуктивном здоровье людей, – говорит ведущий автор исследования, специалист по урологии и мужской фертильности Джеймс М. Хоталинг. – Тот факт, что в этом небольшом исследовании не было показано, что вирус, вызывающий Covid-19, не найден в сперме или яичках, является чрезвычайно важным открытием".

Во время экспериментов ученые собрали сперму 34 китайцев спустя месяц после их выздоровления от коронавирусной инфекции легкой и средней тяжести. Однако отсутствие вируса в сперме не гарантировало того, что SARS-CoV-2 не может попадать в яички, в которых образуются мужские половые клетки. В этом случае патоген не способен передаваться половым путем, однако может нанести вред репродуктивной функции.

Несмотря на результаты, исследователи признают, что их работа имеет несколько важных ограничений, включая небольшой размер выборки и тот факт, что ни один из доноров не был болен коронавирусной инфекцией в тяжелой форме.