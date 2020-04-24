Коронавирус: когда появится лекарство для лечения Covid-19?

Источник материала: Tut.by

Уже более 150 тыс. человек стали жертвами COVID-19, но до сих пор не создано лекарство для борьбы с этой болезнью.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Trust «Tru» Katsande / Unsplash

Когда же может появиться препарат, который спасет множество жизней?

Как ведется разработка лекарства?

Сейчас в мире разрабатывается и опробуется более 150 препаратов против коронавируса. Большинство из них — это уже существующие лекарства, и ученые выясняют, могут ли они воздействовать на вирус.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала клиническое исследование самых перспективных лекарственных средств против COVID-19. Исследование получило название «Солидарность» (Solidarity).

В Британии проводится клиническое исследование «Восстановление» (Recovery), которое является крупнейшим в мире — в нем участвуют более 5 тыс. добровольцев.

Также в некоторых странах научные центры пробуют использовать для лечения кровь людей, переболевших COVID-19.

Какие виды препаратов подойдут?

Сейчас исследования идут в трех основных направлениях:

Антивирусные препараты, которые влияют на способность вируса к репликации в теле

Лекарства, которые могут стабилизовать иммунную систему. Состояние заболевших серьезно ухудшается, когда их иммунная система реагирует чересчур активно на вирус и тем самым наносит непреднамеренный ущерб организму

Антитела, способные бороться с вирусом, которые либо взяты из крови переболевших, либо созданы в лаборатории

Какой препарат считается наиболее перспективным?

Доктор Брюс Эйлвард из ВОЗ сказал после посещения Китая, что единственным лекарством, показавшим обнадеживающие результаты, стал ремдесивир.

Изначально этот антивирусный препарат создавался для лечения Эболы, но он оказался более эффективным в борьбе с другими недугами.

Во время испытаний на животных выяснилось, что он прекрасно лечит от других опасных коронавирусов (ближневосточного респираторного синдрома и атипичной пневмонии). Это дало ученым надежду, что он окажется эффективным и против COVID-19.

Согласно попавшей в СМИ информации, испытания, проводившиеся в Университете Чикаго, выявили эффективность препарата в борьбе с новым коронавирусом.

Ремдесивир входит в число четырех препаратов, которые ВОЗ испытывает в рамках «Солидарности». Также собственные испытания проводит производитель лекарства компания Gilead.

Способны ли лекарства от ВИЧ лечить COVID-19?

Много говорилось, что два лекарства от ВИЧ — лопинавир и ритонавир — могут оказаться эффективными против коронавируса, но доказательств этому не нашлось.

В лабораторных условиях ученым удалось добиться успеха, но испытания на людях не дали положительного результата.

Препараты не ускорили время поправки, не снизили смертность и не уменьшили уровень вируса у пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Но нужно учесть, что испытания проводились среди очень больных пациентов (почти 25% затем скончались), и, возможно, было уже слишком поздно для эффективного воздействия препаратов.

Могут лекарства от малярии побороть коронавирус?

Средства от малярии проходят клинические испытания, которые проводят ВОЗ и Британия.

Хлорохин и его производное гидроксихлорохин могут обладать противовирусными и иммуностимулирующими свойствами, которые необходимы в борьбе против коронавируса.

Препараты оказались в центре внимания после заявлений президента Дональда Трампа, который сказал об их эффективности в лечении CCOVID-19, но доказательств их эффективности пока мало.

Гидроксихлорохин также используется для лечения ревматоидного артрита, потому что он способен стабилизировать иммунную систему.

Лабораторные тесты показали, что он может подавлять коронавирус, и есть некоторые неподтвержденные свидетельства врачей, утверждающих, что он помогает пациентам.

Тем не менее ВОЗ заявляет, что конкретных доказательств его эффективности нет.

Что насчет иммунопрепаратов?

Если иммунная система чрезмерно реагирует на вирус, это может вызвать воспаление во всем организме. Это полезно для подстегивания иммунной системы, которой необходимо бороться с инфекцией, но ее чрезмерное усердие может стать причиной побочного вреда в организме и даже привести к смерти.

В исследовании ВОЗ проверяется действие интерферона бета, который применяется при лечении рассеянного склероза и для уменьшения воспаления. Интерфероны являются группой химических веществ, которые вырабатывает организм, подвергшись атаке вируса.

В британском клиническом исследовании изучаются свойства дексаметазона — вещества с противовоспалительным свойством.

Может ли помочь кровь вылечившихся людей?

У людей, которые излечились от инфекции, предположительно, в крови должны образовываться антитела, которые способны бороться с вирусом.

Идея заключается в том, что у человека берут плазму крови (именно в ней содержатся антитела) и переливают ее больному.

В США уже 500 человек прошли курс лечения реконвалесцентной плазмой, и некоторые другие страны также пробуют этот метод.

Когда появится действенный метод лечения?

Пока слишком рано говорить, когда появится лекарство, способное излечить CCOVID-19.

Но в ближайшие месяцы станут известны результаты клинических испытаний.

Это произойдет гораздо раньше, чем станет известно об эффективности вакцины от коронавируса, которая защищает от инфекции, а не лечит.

Это связано с тем, что врачи проверяют действенность уже разработанных препаратов, которые уже прошли испытания на безопасность применения, тогда как разработка вакцины начинается с чистого листа.

Сейчас ученые также разрабатывают экспериментальные лекарства для борьбы с коронавирусом, но им еще предстоят клинические испытания.

Для чего необходимо лечение?

Самая очевидная причина заключается в том, что лечение спасет множество людей, но также оно позволит ослабить некоторые карантинные меры.

Появление эффективного метода лечения переведет заражение коронавирусом в разряд более легких болезней.

Если благодаря этому людям более не будет требоваться искусственная вентиляция легких в больницах, то больше не будет опасности перегруженности палат интенсивной терапии, и уже не нужно будет принимать столь радикальные меры для спасения жизней многих пациентов, зараженных коронавирусом.

Как врачи лечат пациентов сейчас?

У большинства заразившихся коронавирусом симптомы бывают слабовыраженными. Они могут лечиться дома, что подразумевает постельный режим, прием парацетамола и употребление большого количества жидкости.

Однако некоторым людям требуется госпитализация, которая среди прочего включает в себя подачу пациенту кислорода, например, через искусственную вентиляцию легких.