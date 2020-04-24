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В Великобритании начались клинические испытания вакцины от коронавируса

24.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Команда исследователей из Оксфордского университета, разработавшая вакцину от коронавируса, приступила к испытаниям препарата на добровольцах, сообщает ТАСС.

В Великобритании начались клинические испытания вакцины от коронавируса
Фото ТАСС

Речь идет о вакцине, получившей название ChAdOx1 nCoV-19. Она создана на основе вируса у шимпанзе, в который добавлена часть генетического кода коронавируса. Подобная технология ранее уже доказала эффективность в создании иммунитета к другим заболеваниям. «Группа Оксфордского университета по вакцинам начала исследование вакцины от COVID-19 на двух добровольцах, чтобы собрать информацию о ее безопасности и способности обеспечить хороший иммунитет», — говорится в сообщении, размещенном университетом в Twitter.

Исследования будут вестись на 1,1 тыс. добровольцах в Оксфорде, Саутгемптоне, Лондоне и Бристоле. Часть из них получит непосредственно новую вакцину, другим добровольцам из контрольной группы достанется вакцина от менингита, что было сделано и в первый день испытаний. В четверг, 23 апреля, были привиты микробиолог Элиза Гранато и онколог Эдвард О’Нил, причем сами добровольцы не знают, какой именно препарат им ввели.

На третий день вакцину получат еще шесть человек, по три из каждой группы. На пятый день, если наблюдения за привитыми людьми не выявят аномалий, исследователи намерены вакцинировать более значительное число людей.

Ранее директор Дженнеровского института в Оксфорде Адриан Хилл, сотрудники которого занимаются разработкой вакцины, сообщил, что к сентябрю планируется произвести миллион доз препарата, даже учитывая, что его клинические испытания не завершены. Шансы на то, что новая вакцина окажется действенной, ученый оценивает примерно в 80%. Если вакцина докажет свою эффективность, у правительства будут препараты, чтобы начать прививать людей, в противном случае партия окажется бесполезной. Работы ведутся при поддержке правительства, которое выделило грант в размере 2,2 млн фунтов стерлингов ($2,7 млн) на испытания.

Британское правительство объявило о том, что планирует выделить на создание вакцин от коронавирусной инфекции 250 млн фунтов ($310 млн). В общей сложности профинансированы 27 исследовательских проектов. Власти ведут переговоры с фармацевтическими компаниями, чтобы зарезервировать производственные мощности на случай, если ученые добьются успеха, доказав эффективность и безопасность своих препаратов.

Как отмечает Всемирная организация здравоохранения, в мире сейчас разрабатывается 70 потенциальных вакцин от COVID-19. По оценкам экспертов, до того как препарат пройдет испытания, докажет свою эффективность и поступит в производство и продажу, остается около года.

При этом научный советник британского правительства Патрик Валланс с осторожностью высказался о шансах того, что вакцина из Оксфорда станет эффективным ответом на коронавирусную инфекцию. «Любые новые разрабатываемые вакцины имеют мало шансов на успех. Лишь некоторые из них оказываются эффективными. Коронавирус не отличается, и он ставит новые вопросы перед разработчиками вакцины. Это займет время», — сказал эксперт.

По данным, опубликованным британским Минздравом 23 апреля, у 138 тыс. человек в стране подтверждено заражение новым коронавирусом. Число летальных исходов достигло 18,7 тыс.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли.

Белта

 
 
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Команда исследователей из Оксфордского университета, разработавшая вакцину от коронавируса, приступила к испытаниям препарата на добровольцах,...
 
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