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Хоккеисты команды президента сдали тесты на коронавирус

24.04.2020 08:52 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

По информации газеты «Прессбол», после того, как стало известно, что Дмитрий Мелешко оказался зараженным коронавирусом, хоккеисты команды президента сдали тесты. Количество хоккеистов и фамилии не называются.

Отметим, что комментарий TUT.BY дал капитан команды Олег Антоненко, который не значился в списке контактов первого уровня. Добавим, что туда вошли 10 игроков из команды президента.

«Считаю, что это нормально оставаться сейчас дома и временно отложить все дела», – сказал Антоненко.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт сообщила о том, что никакие дополнительные обследования в команде производиться не будут. Лукашенко также не намеревался сдавать тест.

Также тесты на коронавирус сдали на дому члены семью Мелешко.

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По информации газеты «Прессбол», после того, как стало известно, что Дмитрий Мелешко оказался зараженным коронавирусом, хоккеисты команды президента сдали тесты.
 
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