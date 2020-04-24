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Хоккеисты команды президента сдали тесты на коронавирус
24.04.2020 08:52 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По информации газеты «
Отметим, что комментарий TUT.BY дал капитан команды Олег Антоненко, который не значился в списке контактов первого уровня. Добавим, что туда вошли
«Считаю, что это нормально оставаться сейчас дома и временно отложить все дела», –
Напомним, ранее пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт
Также тесты на коронавирус
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По информации газеты «Прессбол», после того, как стало известно, что Дмитрий Мелешко оказался зараженным коронавирусом, хоккеисты команды президента сдали тесты.
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