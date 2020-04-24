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Брестчанин развивает в стране новый вид спорта на необычном транспорте. Это круто!

24.04.2020 10:22 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Это чудо инженерной мысли: трехколесный велосипед или мотоцикл, скрещенный с картингом, нельзя увидеть в дорожном потоке на улицах города. Только на специальных закрытых площадках. В Беларуси мест, где могут тренироваться гонщики, осваивающие необычный транспорт, можно пересчитать буквально по пальцам. Тем не менее вот уже как три года у нас проводятся чемпионаты по дрифт-трайкингу. Их родоначальник и главный организатор – брестчанин Евгений Винников.

Брестчанин развивает в стране новый вид спорта на необычном транспорте. Это круто!

Накануне открытия сезона Zarya.by побеседовала с ним о том, как развивается отечественный трайкинг и почему Бразилия приняла наши правила «игры».

– Женя, расскажите, как вы познакомились с этим видом спорта.

– Начну с того, что у меня вместо крови керосин (смеется). Буквально каждый транспорт, где есть колеса и двигатель, не прошел мимо меня. Много лет ездил на мотоциклах, а потом в один момент решил взять паузу, пока дети не подрастут. Конечно, стала болеть голова: чем бы заняться. Хотелось освоить кайтинг или джип-триал. Но, гуляя по интернету, случайно натолкнулся на видео с трайками. Начал изучать, на чем ездят, где делают. Так нашел одну российскую фирму, которая собирает рамы для трайка по американским чертежам. И в тот же вечер я сделал заказ.

Брестчанин развивает в стране новый вид спорта на необычном транспорте. Это круто!

– Объясните, что представляет собой дрифт-трайк.

– Это смесь бульдога с носорогом (улыбается). Задняя часть аналогична картингу: простая сплошная ось, два колеса, на которых стоят накладки для того, чтобы был эффект скольжения, и мотор. А вот передняя часть может отличаться: используют детали как от велосипеда, так от мопеда или мотоцикла – кто во что горазд. Если это не заводское исполнение, а самодельное, которое встречается чаще, обычно берутся велосипедные руль, стойка и переднее колесо.

– На чем же ездят брестские дрифт-трайкеры?

– Кто как, но в большинстве своем это самодельные модели. Лично у меня три трайка. Рамы заказывал в России, их исполнение полностью устраивает в техническом плане. Но с точки зрения использованных материалов и качества сборки не совсем, поэтому кое-что доделывал сам. Сейчас вместе с ребятами-единомышленниками налаживаем производство собственных трайков исключительно по нашим чертежам. У нас уже почти всё готово, поэтому при наличии заказа можем сделать трайк с нуля буквально в течение двух недель.

Брестчанин развивает в стране новый вид спорта на необычном транспорте. Это круто!

– А сколько в среднем стоит собрать дрифт-трайк?

– Если делать самому, выйдет долларов 700, чтобы он был более-менее на нормальных комплектующих и конкурентоспособным, конечно. Ну а чтобы был в топ-комплекции с профессиональным мотором и хорошими передними колесами, которые держат нагрузку, удар и весь сопутствующий ущерб, ценник начинается уже от 1200 – 1500 долларов.

– Давайте еще о цифрах: какая в среднем мощность двигателя дрифт-трайка?

– Самая маленькая – четыре с половиной «лошадки». Такие моторы мы ставили на трайки, которые делали на заказ для детей. Конечно, можно поставить и двадцать сил, но особого смысла в этом нет: мощность просто не на чем и негде реализовывать. Идеальное соотношение для соревнований – это 6,5 – 7 «лошадей». Ну а если умеешь и можешь, тогда 9 – 12.

Брестчанин развивает в стране новый вид спорта на необычном транспорте. Это круто!

– Где сегодня можно кататься на дрифт-трайке?

– По нашим законам трайк не подлежит сертификации, стандартизации и регистрации. Соответственно, он не допускается к участию в движении и не может быть использован на дорогах общего пользования. Кататься разрешено только на закрытых площадках. Где именно – большой вопрос. У нас пока с этим напряженка.

В Бресте есть картинговый стадион, но для того, чтобы там погонять, нужно отдать 100 рублей за один час. К этому прибавьте еще стоимость комплекта накладок, которые можно стереть за час езды, – 30 рублей, и стоимость литров пяти бензина. Такое удовольствие, конечно, может позволить себе не каждый. Поэтому мы стараемся договариваться с владельцами торговых центров, чтобы получить разрешение кататься у них на парковках в конце рабочего дня. К сожалению, далеко не все идут нам навстречу, потому что не знают, что такое дрифт-трайкинг, да и не горят желанием узнавать: всё новое наших людей настораживает.

– Возможно, пугает слово «дрифт»? Насколько это экстремальный вид спорта?

– Безопасность у нас стоит на первом месте. Потому что в первый год эксплуатации трайков у нас были и травмы, и даже одно ДТП с участием машины: человек попросил покататься и не прислушался к нашему предостережению о том, что нельзя разгоняться по прямой. Итог – не успел затормозить и влетел в авто. Это стало хорошим уроком для нас, теперь мы делаем всё возможное, чтобы исключить человеческий фактор и максимально соблюсти технику безопасности.

Перед тем, как сесть за руль, «гонщик» проходит тщательный инструктаж. Также мы не допускаем к трайку детей младше 16 лет без письменного разрешения родителей и спортивной страховки. Для обывателей дрифт-трайк – это действительно своего рода экстрим: покрутило пару раз – и уже «вау». Но для нас это в первую очередь технический спорт, где адреналин подключается не тогда, когда ты просто катаешься по кругу, а когда едешь на очки и на выполнение задания, когда есть соревновательный момент. Он, кстати, в дрифт-трайкинге намного выше и интереснее, чем в привычном многим картинге.

Брестчанин развивает в стране новый вид спорта на необычном транспорте. Это круто!

– А что вообще представляют собой соревнования?

– Наши правила почти на сто процентов совпадают с регламентом проведения соревнований по автомобильному дрифту. Мы, можно сказать, младшая лига этого спорта. У нас так же есть тренировки, квалификации, парные заезды. И всё это оценивают судьи.

– Сколько спортсменов сегодня объединяет клуб «Дрифт трайк Брест», созданный вами?

– Наше объединение нельзя назвать клубом, мы являемся первичной структурой ДОСААФ. Существуем с 2017 года, и сейчас нас пока девять человек, брестчан. А вообще у нас есть группы в инстаграме и Вконтакте, посвященные открытому чемпионату республики по дрифт-трайкингу. В этих соревнованиях, которые родились с моей подачи, могут принимать участие все желающие. В прошлом году, например, таких оказалось почти 50 человек. Это спортсмены из Бреста, Пружан, Минска, Витебска, Гомеля, Петрикова. Также в 2019 году в Drift Trike Battle приняли участие 20 россиян: из Москвы, Ярославля и Самары. Кроме того, чемпионат оказался интересен украинцам, полякам, чехам, словакам и туркам. К слову, по нашим правилам теперь проводят соревнования в Бразилии: там их посчитали самыми подходящими.

Брестчанин развивает в стране новый вид спорта на необычном транспорте. Это круто!

– И как вы «докатились» до Латинской Америки?

– Назвать дрифт-трайкеров мотобратьями было бы чересчур громко, но по сути мы точно так же поддерживаем друг друга и, конечно, перенимаем опыт. Белорусские гонщики активно общаются в интернете с коллегами из других стран. Например, из Бразилии и Мексики, где сегодня развит как моторный, так и безмоторный трайкинг. Тесные контакты у нас с Португалией, Италией, Францией и Испанией. В двух последних странах развитие дрифт-трайкинга на очень высоком уровне.

Так, в прошлом году в Испании призовой фонд первого этапа национального чемпионата составил 53 тысячи евро, а заявки на участие в нем подали 350 спортсменов. Понятное дело, что участие в таких соревнованиях платное. У нас же пока все чемпионаты проходят без какой-либо финансовой поддержки: никаких вступительных взносов от участников и денег за билеты мы не берем.

– Женя, а какое следующее соревнование на очереди?

– Открытие сезона и первого этапа Drift Trike Battle должно было состояться в Минске 16 мая, но пока в связи с коронавирусом нам не дают разрешение на проведение мероприятия. Остается только ждать. Второй этап планировалось провести в Москве в конце июня, третий – в Минске в июле-августе, а закрытие сезона намечалось на сентябрь, правда, с местом проведения пока не определились.

Брестчанин развивает в стране новый вид спорта на необычном транспорте. Это круто!

– Я правильно поняла, что дрифт-трайкинг – сезонный вид спорта? Зимой не катаетесь?

– Зима – это отдельная история: снег в лицо, весь мокрый – одним словом, кайф. В прошлом году наши спортсмены ездили в Россию на зимний мотослет SnowDogs, где могли принимать участие любые виды транспорта, у которых есть мотор: например, магазинные тележки, оснащенные лыжами, велосипед, у которого тоже спереди лыжи, а внутри реактивный двигатель. В общем, ехать на трайке в мороз и по сугробам – это круто. Жаль только, что нынешней зимой мы не смогли испытать это удовольствие.

– Напоследок традиционный вопрос о планах: как думаете развивать дрифт-трайкинг у нас в регионе?

– Планов море. Самый первый – открыть сезон. Второй, он же основной, – найти спонсора для проведения наших мероприятий. Ну и наконец нам бы хотелось построить в Бресте трассу или на крайний случай добиться бесплатного посещения картодрома, чтобы нам выделили время для тренировок. Все-таки это неправильно, когда ты всеми силами пытаешься развивать спорт, который пока не массовый и не приносит ни копейки прибыли, и при этом должен тратить немалые средства на аренду площадки. Надеюсь, в скором времени мы уладим этот вопрос.

Брестчанин развивает в стране новый вид спорта на необычном транспорте. Это круто!

Брестчанин развивает в стране новый вид спорта на необычном транспорте. Это круто!

Брестчанин развивает в стране новый вид спорта на необычном транспорте. Это круто!

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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