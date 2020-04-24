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Сын похоронил маму и только потом узнал, что у нее есть сестра
24.04.2020 10:27 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Канадец потерял маму, однако трагедия помогла ему воссоединиться с родственницей, о существовании которой он не подозревал. Оказалось, покойная десятилетиями скрывала, что у неё есть сестра. Старушке исполнилось 90 лет, когда она впервые встретилась со своим племянником,
Пользователь Reddit с ником PirateboarderLife поделился на сайте историей своего трагичного и одновременно счастливого семейного воссоединения. Мужчина живет в Онтарио, Канада, но в конце 2019 года ему пришлось перебраться к маме в Новую Шотландию — она заболела.
Вскоре женщина умерла, а сын решил остаться в её доме на некоторое время, чтобы навести там порядок. В один из дней PirateboarderLife увидел на автоответчике телефона покойной мамы новое сообщение. Прослушав запись, он узнал, что его оставила незнакомка по имени Рут.
— Я сразу перезвонил ей и сообщил о кончине матери. Она ничего об этом не знала, — объяснил мужчина.
После непродолжительного общения с женщиной PirateboarderLife узнал, что разговаривает не с подругой матери или ее соседкой. Звонившая была родной тетей мужчины, о которой он никогда не знал.
Обсудив семейную трагедию, племянник с тетей организовали встречу в начале 2020 года, до ввода карантина из-за коронавируса. PirateboarderLife выяснил, что Рут 90 лет, поэтому знакомство с ней можно считать удивительным. Фотографию о нем мужчина тоже опубликовал на Reddit.
Рут, по словам мужчины, показалась ему очень милой и частично заполнила пустоту внутри, вызванную утратой. В комментариях к посту PirateboarderLife рассказал, что у его мамы было много скелетов в шкафу. Десять лет назад он узнал, что у него самого есть три брата и сестры, которых женщина бросила еще в младенчестве.
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Она годами скрывала этот секрет.
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