Сын похоронил маму и только потом узнал, что у нее есть сестра

Источник материала: Tut.by

Канадец потерял маму, однако трагедия помогла ему воссоединиться с родственницей, о существовании которой он не подозревал. Оказалось, покойная десятилетиями скрывала, что у неё есть сестра. Старушке исполнилось 90 лет, когда она впервые встретилась со своим племянником, пишет medialeaks.

Пользователь Reddit с ником PirateboarderLife поделился на сайте историей своего трагичного и одновременно счастливого семейного воссоединения. Мужчина живет в Онтарио, Канада, но в конце 2019 года ему пришлось перебраться к маме в Новую Шотландию — она заболела.

Вскоре женщина умерла, а сын решил остаться в её доме на некоторое время, чтобы навести там порядок. В один из дней PirateboarderLife увидел на автоответчике телефона покойной мамы новое сообщение. Прослушав запись, он узнал, что его оставила незнакомка по имени Рут.

— Я сразу перезвонил ей и сообщил о кончине матери. Она ничего об этом не знала, — объяснил мужчина.

После непродолжительного общения с женщиной PirateboarderLife узнал, что разговаривает не с подругой матери или ее соседкой. Звонившая была родной тетей мужчины, о которой он никогда не знал.

Обсудив семейную трагедию, племянник с тетей организовали встречу в начале 2020 года, до ввода карантина из-за коронавируса. PirateboarderLife выяснил, что Рут 90 лет, поэтому знакомство с ней можно считать удивительным. Фотографию о нем мужчина тоже опубликовал на Reddit.





Рут, по словам мужчины, показалась ему очень милой и частично заполнила пустоту внутри, вызванную утратой. В комментариях к посту PirateboarderLife рассказал, что у его мамы было много скелетов в шкафу. Десять лет назад он узнал, что у него самого есть три брата и сестры, которых женщина бросила еще в младенчестве.