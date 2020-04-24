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Гуманитарная помощь из Польши прибыла в Гродно

24.04.2020 11:48 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Гуманитарный конвой для борьбы с коронавирусом прибудет в Беларусь из Польши. В пятницу в Гродно доставлены антисептические жидкости, средства защиты и препараты, в том числе: 77 590 литров жидкости для дезинфекции, 100 000 хирургических масок и 1000 упаковок препарата Arechin.

Об этом сообщает 24 апреля утром hrodna.life

В четверг пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз рассказал о намерениях польской стороны оказать посильную помощь. Конвой отправися в четверг в 16:00 по местному времени, и сегодня уже прибыл в Гродно. Одну из шести машин уже выгрузили в гродненской областной инфекционной больнице. Остальные машины направились в Минск.

«На сегодняшний день это самый ценный груз. Беларусь попросила помощи у Евросоюза, и Польша одной из первых откликнулась. Польский МИД положительно ответил на ноту посольства Беларуси. Надо отметить и фонды, которые оказывают помощь, и польских пожарных», - рассказал Генеральный консул Польши в Гродно Ярослав Ксенжек.

В Facebook глава канцелярии председателя Совета Министров Польши, Михал Дворчик отметил, что в эпоху пандемии, которая оказалась для всех большим экзаменом, соседская солидарность необходима. «В рамках интервенционной помощи Польша направит в Беларусь транспорт дезинфицирующих средств, масок и медикаментов - значительная их часть попадет к полякам в Гродненской области», - написал он.

Помощь предложила также Литва, о чем заявил в пятницу литовский президент Гитанас Науседа в ходе телефонного разговора с Александром Лукашенко.

Напомним, 4 апреля гуманитарная помощь прибыл в Беларусь из России, которая передала 10 тысяч тест-систем на коронавирус. 12 апреля самолет из Узбекистана доставил в Беларусь защитные маски и антисептики. 17 апреля Китай прислал второй самолет с масками, антисептиками и защитными костюмами.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Гуманитарный конвой для борьбы с коронавирусом прибудет в Беларусь из Польши.
 
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