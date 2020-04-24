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Доктор Комаровский назвал основные правила посещения магазинов во время коронавируса

24.04.2020 13:17 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Доктор Комаровский назвал основные правила посещения магазинов во время коронавируса

Врач Евгений Комаровский на своем YouТube-канале рассказал о 10 правилах посещения магазинов, которых стоит придерживаться во время коронавируса.

Во-первых, нужно составить список покупок. Во-вторых, идти за покупками желательно в знакомый магазин, чтобы знать, как расположен товар на полках. Избегать похода в магазин в часы-пик – третье правило.

Доктор Комаровский также сказал, что нужно всегда иметь в кармане санитайзер для дезинфекции ручек тележек и корзин, соблюдать дистанцию минимум метр, носить маску, не прикасаться к своему лицу, а по приходу домой тщательно вымыть руки с мылом не менее 20 секунд.

Последнее правило посещения магазинов от Комаровского заключается в том, что в многоэтажном магазине вниз лучше спускаться по лестнице, а вверх подниматься на эскалаторе. Это позволит не пересекаться с другими посетителями в ограниченном пространстве.

Фото: скриншот из видео на YouТube-канале доктора Комаровского

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Врач Евгений Комаровский на своем YouТube-канале рассказал о 10 правилах посещения магазинов, которых стоит придерживаться во время коронавируса. Во-первых, нужно...
 
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