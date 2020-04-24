На американском сайте есть сообщество для людей с коронавирусом. Там можно получить поддержку

Источник материала: IT.Tut.by

На американском сайте Reddit есть сообщество, где люди с положительным тестом на COVID-19 делятся личным опытом. Издание Mashable изучило , что там пишут.



Фото: engin akyurt / Unsplash

Одно из сообществ на Reddit под названием r/COVID19positive делает все возможное, чтобы люди получили информацию о коронавирусной инфекции из первых рук. Этот «сабреддит» объединяет людей, у которых тест на COVID-19 дал положительный результат. Так что другие пользователи могут задать им вопросы о симптомах, психологическом состоянии или о чем-либо еще. Сейчас в этом разделе 49 тысяч пользователей.

Так, один из пользователей, который описывает себя как «слегка толстого и слегка астматического курильщика», рассказал о своих симптомах: «Мое горло больше не болит, я более уставший, чем обычно, но теперь я свободен от этого страшного вируса. Я надеюсь, что у всех все в порядке, и я просто хотел передать позитивную новость, что даже если вы не самый здоровый человек в мире, вы можете преодолеть это».

Создатель группы, пользователь под ником the1andonlyjoja, сказал, что они создали этот раздел, чтобы найти подобные истории от людей, у которых действительно был вирус.

«СМИ только показывали истории о столпотворениях в больницах, закрытии мест и гибели людей, — написал он в сообщении Mashable. — Однажды вечером я искал истории о выживших людях, о том, как обычные люди заражались, а также о людях с легкими случаями и ничего не мог найти, поэтому я решил создать сабреддит, основанный на личном опыте».

И ему удалось. Теперь пользователи Reddit делятся собственными симптомами, которые поражают разнообразием — от проблем с желудком до респираторных симптомов, боли в груди и повышенной температуры. Они поддерживают друг друга и успокаивают тех, кто боится.

При этом в разделе есть свои правила: никаких мемов, никаких троллей, нужно быть добрым к другим людям и не бояться. Если же администратор подозревает, что пользователь врет, и у него нет коронавирусной инфекции, то он может его заблокировать.

По-видимому, этот раздел помогает видеть ситуацию в более позитивном свете. Так, пользователь Andonlyjoja написал, что этот сабреддит помог ему и другим людям «узнать, что не все умирают, не все окажутся на ИВЛ, и что однажды мы вернемся к нормальной жизни, но до тех пор мы вместе».