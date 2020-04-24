По Минску ходит человек с максимальной защитой от коронавируса

Источник материала: Tut.by

Мы уже показывали, какими необычными способами защищали себя от коронавируса люди в Китае. Но и у нас в Беларуси есть те, кто считает, что маски — это для слабаков. Например, этот минчанин, которого вчера и сегодня заметили на улицах города и в одном из банков.

Не знаем, насколько удобно носить бутыль на голове и дышать в такой «маске», но то, что она не позволит дотронуться до лица, это точно.



Фото: Kilron



Фото: @evgeniy_tsaranu



Фото: @evgeniy_tsaranu

Кстати, если вы увидите на улицах Беларуси людей с необычными защитными приспособлениями, не стесняйтесь присылать их к нам на почту popcorn@tutbymedia.by.