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По Минску ходит человек с максимальной защитой от коронавируса

24.04.2020 14:34 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы уже показывали, какими необычными способами защищали себя от коронавируса люди в Китае. Но и у нас в Беларуси есть те, кто считает, что маски — это для слабаков. Например, этот минчанин, которого вчера и сегодня заметили на улицах города и в одном из банков.

Не знаем, насколько удобно носить бутыль на голове и дышать в такой «маске», но то, что она не позволит дотронуться до лица, это точно.


Фото: Kilron

Фото: @evgeniy_tsaranu

Фото: @evgeniy_tsaranu

Кстати, если вы увидите на улицах Беларуси людей с необычными защитными приспособлениями, не стесняйтесь присылать их к нам на почту popcorn@tutbymedia.by.

 
 
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