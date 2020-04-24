







С 25 по 28 апреля на въездах в Барановичи будут дежурить экипажи ГАИ с медиками, сообщил в своем телеграм-канале местный горисполком.





Подобные меры вводятся, чтобы не пустить в город больных острыми респираторными инфекциями и предотвратить передвижение контактов первого и второго уровня, которые должны быть в самоизоляции.





«На вокзалах города будут проводиться усиленные профилактические и дезинфекционные мероприятия с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции через контактирование с людьми из других регионов. Дополнительно на железнодорожных вокзалах будет осуществляться выборочная термометрия прибывающих пассажиров», — сообщил горисполком — и призвал горожан воздержаться от посещения кладбищ и мест массового скопления людей.





Касаются ли рекомендации субботника, который пройдет в стране 25 апреля, в посте исполкома не уточняется.









Напомним, в прошлые выходные на дорогах между Лунинцем и Пинском стояли милицейские патрули с сотрудниками центра гигиены и эпидемиологии.





Гаишники останавливали автомобили, эпидемиологи проверяли температуру и проверяли, не находится ли человек в списке тех, кто должен находиться в изоляции.







