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Барановичи тоже пытаются "отгородиться" от коронавируса. Но Пинску не помогло

24.04.2020 15:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На въезде в Барановичи будут работать посты милиции и медиков: больных в город не пустят



С 25 по 28 апреля на въездах в Барановичи будут дежурить экипажи ГАИ с медиками, сообщил в своем телеграм-канале местный горисполком.

Подобные меры вводятся, чтобы не пустить в город больных острыми респираторными инфекциями и предотвратить передвижение контактов первого и второго уровня, которые должны быть в самоизоляции.

«На вокзалах города будут проводиться усиленные профилактические и дезинфекционные мероприятия с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции через контактирование с людьми из других регионов. Дополнительно на железнодорожных вокзалах будет осуществляться выборочная термометрия прибывающих пассажиров», — сообщил горисполком — и призвал горожан воздержаться от посещения кладбищ и мест массового скопления людей.

Касаются ли рекомендации субботника, который пройдет в стране 25 апреля, в посте исполкома не уточняется.


Напомним, в прошлые выходные на дорогах между Лунинцем и Пинском стояли милицейские патрули с сотрудниками центра гигиены и эпидемиологии. 

Гаишники останавливали автомобили, эпидемиологи проверяли температуру и проверяли, не находится ли человек в списке тех, кто должен находиться в изоляции. 
 
 
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На въезде в Барановичи будут работать посты милиции и медиков: больных в город не пустят
 
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