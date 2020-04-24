«Должны сдать по 40 рублей»: врачи жалются, что во время эпидемии в Беларуси их загоняют на субботник

Источник материала: KYKY

Несмотря на рекомендации ВОЗ (надо сказать, весьма робкие) либо перенести, либо и вовсе отменить республиканский субботник, мероприятие запланировано на эту субботу, 25 апреля. На его проведении настаивает президент. Городские субботники состоятся во всех регионах страны – с участием в том числе медиков. Журналисты поговорили с некоторыми из них.

Сотрудница второй детской поликлиники в Минске рассказала «Свободе», как устроен субботник у нее на работе. По словам девушки, ей и ее коллегам не придется убираться на улице граблями: все обойдется деньгами (наличными). С врачей попросили по 40 рублей, с медсестер по 25 рублей. При этом, по словам собеседницы издания, год назад сумма взноса была десять рублей. «В других больницах и в этом году десять рублей. По слухам, в клинике «Мать и дитя» врачи сдают по пять рублей, а медсестры – по три. Они также не идут на субботник, вместе этого отдают деньги. Еще более-менее адекватная сумма. А у нас – 45 и 25. Все в шоке, мягко говоря», – сказала медработник.

Собеседница «Свободы» не смогла описать, что случится, если врачи поликлиники откажутся сдавать деньги. В приемной главного врача журналистам подтвердили, что получили от администрации района приказ взять деньги на субботник у сотрудников.

Работники нескольких больниц и поликлиник Витебска рассказали TUT.by, что для здешних врачей сумма пожертвований должна составить от пяти до восьми рублей, а для медсестер и лаборантов – от трех до пяти рублей. Но есть другой вариант: взять в руки метлу, грабли и пойти убирать территорию медучреждения. В основном это коснется санитарок и младший медперсонал. «Сейчас на счету каждый медработник, в том числе и сестрички, и санитарки. Они тоже перегружены работой и должны быть всегда на подхвате. И их могли бы хотя бы в этом году освободить от уборки территории и засаживания клумб», – жалуется врач одной из витебских больниц.

Примерно то же говорят и медики из Вороновской больницы: «Мы не хотим сейчас, в такой сложный эпидемиологический период, собираться большим количеством людей. Но сегодня на планерке нам сказали, что выйти придется. Пригрозили, что в случае неявки у нас вычтут из зарплаты». В администрации медучреждения заверили TUT.by, что медперсонал в субботу останется на рабочих местах.

Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Витебского горисполкома Татьяна Игнаткова в ответ на просьбу дать комментарий по ситуации сказала так: «В городском субботнике все участвуют исключительно добровольно. При этом из зарплаты людей за 25 апреля удержат такую сумму, которую определил сам коллектив. Конкретные суммы им не навязывали. Но опять же, эти взносы – чисто добровольное дело. Никто никого насильно не заставляет принимать участие в субботнике, перечислять на него средства».

Напомним, деньги, заработанные на республиканском субботнике, системе здравоохранения не достанутся . Половина вырученных средств уйдет в Мингорисполком и облисполкомы: на подготовку детских лагерей, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны. Другую половину отдадут на создание единого музейного квартала Национального художественного музея и на реконструкцию братского захоронения на месте сожженной деревни Олы в Светлогорском районе.