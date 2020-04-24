Школьники будут учиться 1 мая

Источник материала: Горецкий вестник

Школьники отправятся на учебу в официальный выходной день 1 мая. Соответствующий указ подписал 24 апреля Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба Министерства образования.







«Главой государства в целях рационального использования рабочего времени, обеспечения соблюдения режима труда и отдыха, а также своевременного завершения учебного года принято решение о переносе рабочего дня в учреждениях общего среднего образования с субботы 2 мая на пятницу 1 мая», — сообщили в пресс-службе главы государства.

Расписание занятий будет составлено в соответствии со скорректированным календарно-тематическим планированием, отметили в ведомстве.