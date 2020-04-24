Коронавирус в Слуцке. Сколько выявлено случаев и что происходит в больнице

Источник материала: Слуцк Город





Справедливо отметил вчера главный врач слуцкой санстанции, «ситуация в районе напряжённая, но контролируемая». Однако многие случчане волнуются и не перестают задавать вопрос, сколько в Слуцке выявленных фактов коронавируса. Другие, напротив, считают, что у нас всё спокойно, и им нечего бояться.

Руководители учреждений здравоохранения при общении с журналистами отвечают: сообщать о количестве выявленных фактов не входит в их полномочия - и предлагают обратиться в пресс-службу Минздрава. Министерство здравоохранения, в свою очередь, не сообщает официальной информации о заболеваемости COVID-19 по районам.

Чтобы понять ситуацию в Слуцке и не только, SlutskGorod пообщался с десятками медработников. На условиях полной анонимности они рассказали, что сейчас происходит.

Сколько случаев COVID-19 в Слуцке

Среди лиц, проживающих в Слуцком районе, сейчас выявлено около двух десятков случаев коронавируса. Практически каждый день подтверждаются новые факты.

Источники сообщили цифру: по состоянию на утро вчерашнего дня, 23 апреля, в Слуцке было подтверждено 19 случаев коронавируса, и ещё несколько фактов подтвердились в течение суток. Это не считая случчан, которые учатся, работают или постоянно проживают в других городах. Госпитализировали в Слуцке лишь единичные подтверждённые случаи - как правило, больных коронавирусом перевозят в Солигорскую ЦРБ.

Рассказать о проводимой работе и общем количестве контактов 1 и 2 уровня могут следующие цифры: каждый день в Слуцке берут по 60-80 мазков на коронавирус. Зачастую биологический материал анализируют довольно быстро. Но некоторые лаборатории присылают результат только через 5 дней, и всё это время пациент остаётся под наблюдением, а его родственники и медицинский персонал - в неведении.

Пациенты с бессимптомным течением коронавируса не подлежат госпитализации и изолируются дома. «Контактные» пневмонии экипажами скорой помощи отвозят в Солигорск или кладут в слуцкую «инфекционку», где у них берут мазки на COVID-19. Пациентов в тяжёлом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции лёгких в Слуцкой ЦРБ сейчас нет.

Как устроена работа в Слуцкой ЦРБ

Пока Солигорск принимает больных с подозрением на коронавирус, слуцкая больница обслуживает и оказывает экстренную медицинскую помощь на восемь районов. Медики говорят, что из-за оптимизации работы и перенаправления потоков они пока справляются, а некоторые отделения и вовсе стали работать меньше. Но никто не знает, что будет завтра.

Поскольку вспышки коронавируса сегодня зафиксированы в Копыле, Столбцах, Солигорске, Старобине и Старых Дорогах, пациентов без пневмоний из этих районов рассматривают, как потенциально-«ковидных» и принимают их с особыми мерами индивидуальной защиты.

Известно, что некоторых врачей с понедельника будут отправлять на помощь в Копыль - там районную больницу перепрофилируют полностью под работу с коронавирусом. Медики опасаются: если их не снабдят достаточными средствами защиты, они будут возвращаться домой и разносить эту «заразу» в Слуцке.

Средств защиты отделениям больницы, работающим с пневмониями, пока хватает. Разве что одноразовые респираторы, которых сейчас нигде не найти, приходится использовать многократно. Для повторного использования медики кладут респираторы в сухожаровой шкаф, где они стерилизуются при высокой температуре. Одна проблема: никто до конца не уверен, что в этих шкафах при температуре в 70-80 градусов погибают все вирусы.

Многие готовы за свои деньги приобрести в личное пользование респираторы или плотные прорезиненные защитные костюмы, но в розничных сетях такой продукции сейчас не найти.

«Мы все в одной лодке»

Какие настроения сейчас у медиков? Как на войне... Они испытывают страх перед неизвестностью и непониманием, что нас ждёт в скором будущем. Некоторые отвезли детей к родственникам и не видят их неделями. Но никто не опускает руки. Никто из собеседников не жаловался на сложившиеся обстоятельства, руководство или власти. Все понимают свою профессиональную ответственность перед людьми.

— Мы в растерянности, но кто будет вместо нас работать? — ёмкой фразой выразила своё отношение одна из сотрудник.

Никто не берётся прогнозировать, когда всё закончится. Некоторые считают, что при благоприятном развитии заболеваемость пойдёт на спад в течение месяца. Но многие собеседники отмечают, что обуздать коронавирус получится только к осени, а то и вовсе к концу года.

Сегодня врачам и младшему медицинскому персоналу очень приятна любая поддержка. Добрые слова, открытки, акции в соцсетях, благотворительные сборы, помощь средствами индивидуальной защиты, угощения - не важно. Важен сам факт, что люди объединяются вокруг общей проблемы и выражают благодарность опасной работе медиков.

Пожалуй, самой опасной работе в этом году.

В процессе подготовки данного материала SlutskGorod получил несколько развёрнутых комментариев медработников, которые будет целесообразно вынести в отдельную публикацию. О том, чего всё-таки не хватает и какая сейчас обстановка в Солигорской ЦРБ, расскажем в ближайшие дни. Если вы сами хотите что-то рассказать о ситуации с COVID-19, пишите в мессенджеры (Viber, WhatsApp, Telegram) на телефон +375(29)125-66-96.



Владислав Слуцкий

Slutsk-Gorod.by