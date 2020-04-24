По распространенности тестирования на COVID-19 Беларусь опережает Польшу, Южную Корею, Нидерланды, Украину

Источник материала: ОНТ

24 апреля во время онлайн-стрима Минздрава заместитель министра здравоохранения Елена Богдан заявила, что по распространенности тестирования на миллион населения Беларусь опережает Польшу, Южную Корею, Нидерланды, Украину и находится практически на уровне развитых европейских стран и США.

Елена Богдан отметила, что перед медиками поставлена задача максимального выявления и предупреждения заболевания, и все пневмонии в настоящее время расцениваются как коронавирусные.

Замминистра рассказала, что всего выполнено более 130 тысяч тестов, за последние сутки - 8281 тест.

Спикер подчеркнула, что, например, в Польше при численности населения почти 38 миллионов человек выполнено около 250 тысяч тестов. Это составляет 6,6 на миллион населения. В Беларуси при численности 9,5 миллионов – более 130 тестов или 13,7 на миллион населения.

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