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По распространенности тестирования на COVID-19 Беларусь опережает Польшу, Южную Корею, Нидерланды, Украину
24.04.2020 16:36 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
24 апреля во время онлайн-стрима Минздрава заместитель министра здравоохранения Елена Богдан заявила, что по распространенности тестирования на миллион населения Беларусь опережает Польшу, Южную Корею, Нидерланды, Украину и находится практически на уровне развитых европейских стран и США.
Елена Богдан отметила, что перед медиками поставлена задача максимального выявления и предупреждения заболевания, и все пневмонии в настоящее время расцениваются как коронавирусные.
Замминистра рассказала, что всего выполнено более 130 тысяч тестов, за последние сутки - 8281 тест.
Спикер подчеркнула, что, например, в Польше при численности населения почти 38 миллионов человек выполнено около 250 тысяч тестов. Это составляет 6,6 на миллион населения. В Беларуси при численности 9,5 миллионов – более 130 тестов или 13,7 на миллион населения.
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По распространенности тестирования на COVID-19 Беларусь опережает Польшу, Южную Корею, Нидерланды, Украину
24 апреля во время онлайн-стрима Минздрава заместитель министра здравоохранения Елена Богдан заявила, что по распространенности тестирования на миллион населения...
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