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Медпрепараты, антисептики и средства защиты. В Минск прибыла гуманитарная помощь из Польши
24.04.2020 18:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Добрососедская помощь из Варшавы 24 апреля прибыла в Минск. Часть необходимого груза еще утром доставили в несколько больниц Гродненской области, где проживает много представителей польской диаспоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего польская сторона для борьбы с коронавирусом передала нашей стране 80 тысяч литров антисептиков и дезинфицирующих средств, 100 тысяч хирургических масок, а также лекарственные препараты. Это первая такая значительная помощь для Беларуси от страны из Европейского Союза.
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Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Артур Михальский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси:
Добавим, помощь передана Республиканскому центру медицинского реагирования.
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Новости Беларуси. Добрососедская помощь из Варшавы 24 апреля прибыла в Минск. Часть необходимого груза еще утром доставили в несколько больниц Гродненской области,...
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