Лукашенко подписал указ: 1 мая школьники будут учиться

Источник материала: Ежедневник

1 мая в школах пройдут полноценные уроки. Расписание учебных занятий будет составлено в соответствии со скорректированным календарно-тематическим планированием с учетом специфики учреждения образования.

В целях рационального использования рабочего времени, обеспечения соблюдения режима труда и отдыха, а также своевременного завершения учебного года принято решение о переносе рабочего дня в учреждениях общего среднего образования с субботы 2 мая на пятницу 1 мая 2020 года, сообщает пресс-служба президента.

Соответствующий указ 24 апреля подписал Александр Лукашенко.

Отметим, сейчас школы Беларуси из-за эпидении коронавируса посещают примерно треть учеников.