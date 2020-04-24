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Лукашенко подписал указ: 1 мая школьники будут учиться
24.04.2020 17:52 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
1 мая в школах пройдут полноценные уроки. Расписание учебных занятий будет составлено в соответствии со скорректированным календарно-тематическим планированием с учетом специфики учреждения образования.
В целях рационального использования рабочего времени, обеспечения соблюдения режима труда и отдыха, а также своевременного завершения учебного года принято решение о переносе рабочего дня в учреждениях общего среднего образования с субботы 2 мая на пятницу 1 мая 2020 года, сообщает пресс-служба президента.
Соответствующий указ 24 апреля подписал Александр Лукашенко.
Отметим, сейчас школы Беларуси из-за эпидении коронавируса посещают примерно треть учеников.
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1 мая в школах пройдут полноценные уроки. Расписание учебных занятий будет составлено в соответствии со скорректированным календарно-тематическим планированием...
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