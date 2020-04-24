В нынешних условиях мужчины должны разделить с женщинами возросшее бремя домашних обязанностей

В рамках кампании солидарности с женщинами: «HeForShe At Home», что можно перевести как «Он за ее права — дома», в ООН призвали мужчин, юношей и мальчиков взять на себя часть домашних обязанностей. Кампания «HeForShe» была инициирована структурой ООН по расширению прав и возможностей женщин «ООН-женщины».

В связи с пандемией COVID-19 миллионы людей во всем мире оказались в изоляции. И в этой ситуации гендерное неравенство стало еще более очевидным. В эти дни женщины выполняют в три раза больше неоплачиваемой работы на дому, чем мужчины. К тому же именно они находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Женщины составляют 70 процентов работников здравоохранения и социальных служб.

Кампания «HeForShe at Home» призвана убедить мужчин в необходимости сбалансировать бремя домашних обязанностей. В ООН призывают мужчин делиться своим опытом, рассказывать, как они берут на себя часть работы по дому – осваивают новый пылесос, играют с детьми, моют посуду и т. д.

Мужчины, делитесь своим положительным опытом в социальных сетях и вдохновляйте других! Используйте хештег #HeForSheAtHome