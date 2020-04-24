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В нынешних условиях мужчины должны разделить с женщинами возросшее бремя домашних обязанностей

24.04.2020 19:08 — Новости о Коронавирусе | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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 В период изоляции в связи с пандемией COVID-19 в течение дня многим женщинам приходится не только работать «на удаленке» или в больницах и магазинах, но и заниматься дома уборкой, стирать, готовить, кормить детей, играть с ними или ухаживать за пожилыми родственниками. И это неполный перечень домашней работы, которая во многих семьях ложится на плечи женщин и девочек. В ООН призвали мужчин покончить с этой несправедливостью.

В рамках кампании солидарности с женщинами: «HeForShe At Home», что можно перевести как «Он за ее права — дома», в ООН призвали мужчин, юношей и мальчиков взять на себя часть домашних обязанностей.  Кампания «HeForShe» была инициирована структурой ООН по расширению прав и возможностей женщин «ООН-женщины».
В связи с пандемией COVID-19 миллионы людей во всем мире оказались в изоляции. И в этой ситуации гендерное неравенство стало еще более очевидным. В эти дни женщины выполняют в три раза больше неоплачиваемой работы на дому, чем мужчины. К тому же именно они находятся на передовой борьбы с коронавирусом.  Женщины составляют 70 процентов работников здравоохранения и социальных служб.
Кампания «HeForShe at Home» призвана убедить мужчин в необходимости сбалансировать бремя домашних обязанностей. В ООН призывают мужчин делиться своим опытом, рассказывать, как они берут на себя часть работы по дому – осваивают новый пылесос, играют с детьми, моют посуду и т. д.
Мужчины, делитесь своим положительным опытом в социальных сетях и вдохновляйте других!  Используйте хештег #HeForSheAtHome
В нынешних условиях мужчины должны разделить с женщинами возросшее бремя домашних обязанностей

Author: Редактор сайта

В нынешних условиях мужчины должны разделить с женщинами возросшее бремя домашних обязанностей

Редактор сайта

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 В период изоляции в связи с пандемией COVID-19 в течение дня многим женщинам приходится не Сообщение В нынешних условиях мужчины должны разделить с женщинами...
 
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