Романчук нокаутировал Лукашенко

Свой анализ экономист сделал на основе информации, которая поступила в СМИ по итогам прошедшего 23 апреля у Александра Лукашенко совещания по "первоочередным мерам по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы".

- Опять все пишут, уткнувшись носами в бумаги и носки. Опять режим монолога. Очередные тщетные попытки залатать галочно-палочную систему, подставить ей костыли. Снова концентрация ценных ресурсов, времени и энергии на том, чтобы вопреки законам экономики и физики вдохнуть жизнь в дохлую лошадь.

Такого рода совещания напоминают выступление маршала на плацу перед офицерами и солдатами провинциального гарнизона. Стойка «смирно» парализует изнутри. Страх шевельнутся – не то, что возразить.

Тот же стиль, речевые обороты, образы и содержание. Как будто за окном нет беспрецедентного многоуровневого кризиса. Как будто Беларусь за последние 10 лет не попадала уже в три глубоких кризиса. Как будто в кубышке есть, как минимум, $20 млрд. на «чёрный день».

Содержание речей главы страны, суть его задач и приказов для Вертикали власти обескураживает. А. Лукашенко не осознаёт, что его состояние сегодня напоминает статус Михаила Горбачёва второй половины 1980-ых. Рушатся фундаменты прогнившей модели, а руководители цепляются за старьё и рухлядь, грозят кнутами и наручниками, апеллируют к падшим богам/валовым показателям. Государственные служащие и бюджетники деморализованы. Учителя и медработники разочарованы и истощены. Индивидуальные предприниматели и малый бизнес унижены. Власть относится к ним, как к гражданам второго сорта.

В стране, пожалуй, нет ни одной сколь-нибудь значимой, многочисленной социальной группы, которая была бы хотя бы сдержанно удовлетворённой тем, как белорусские власти справляются с кризисом. И речь не только о нейтрализации пандемии коронавируса, а о глубоком, быстро надвигающемся социально-экономическом кризисе. Мы видим пугающую неадекватность оценок происходящего и нелепых действий/решений Вертикали. Группа товарищей под лейблами «Совмин/АП» заметно растерялась, попав в идеальный шторм.





Мир меняется со скоростью кометы. Высшая степень неопределённости. Выброшены в мусорку бизнес планы, бюджеты и программы миллионов компаний и более сотни стран. Опозорены понтовики-прогнозисты, которые пользуются мощными компьютерами, Big Data и математическими моделями предсказания будущего.





Международные и консалтинговые компании лихорадочно переписывают свои доклады, сделанные за большие деньги для любителей подсмотреть макроэкономический прикуп. Нефть – в минусе. Кредиты – в минусе.





Индексы в коме. Спрос – ниже плинтуса. Торговые барьеры – выше крыши. Безработица – резко вверх.





Центральные банки G7 окрысились денежными «фантиками». Правительства наперегонки раздают деньги номенклатурным фаворитам. Потери будут то ли $5, то ли $10 триллионов. Горизонта восстановления экономики не видно. От слова «совсем».





И вот в таком контексте А. Лукашенко ничтоже сумняшеся требует от Совмина и Вертикали … роста экономики:





«Никакого одобрения падения ВВП не может быть и не будет, поэтому настраивайтесь на выполнение тех планов, которые перед нами есть».









Т. е. в 2020г. белорусская экономика должна прибавить 2,8% ВВП. Это после того, как с треском был провален прогноз 2019г. года (4% ВВП задание, 1,2% ВВП факт). Это в ситуации, когда задание по экономике было основано на цене нефти по $60, при росте спроса российского рынка, увеличении экспортного потенциала удобрений и машиностроения, а также курсе BYN2,2/$1. Требовать выполнения утверждённого задания по росту ВВП в таких условиях – это гораздо круче, чем в Сахаре проводить чемпионат мира по биатлону. И что, товарищи министры, председатели, «политически допущенные» учёные? Ни у кого нет возражений? Ни у кого нет аргументов, чтобы возразить главе страны? Это очень похоже на сюжет из известного анекдота про генерала, который утверждает, что крокодилы летают а ему солдаты и подчинённые отвечают: «Да, товарищ генерал, летают, но низэнько-низэнько».





Попытки сохранить галочно-палочную систему в Беларуси, модель «Совок/Госплан» - это первая грубая ошибка А. Лукашенко. Неспособность признавать очевидное, отказываться от токсичного, признавать науку и не нагибать/унижать людей в нынешних условиях – это потеря конкурентоспособности, эрозия власти и деградация производства.





Вторая грубая ошибка – глубокое непонимание сути института предпринимательства и частной собственности, неспособность идентифицировать тех, кто реально бездельничает, жульничает и очковтирает, и тех, кто столкнулся с форс-мажором, с экстремальной ситуацией обвала спроса.





«…Некоторые [рестораны] сидят, сложив руки, и ждут, что им кто-то что-то даст. Никто никому ничего не даст. А если кто-то хочет, чтобы ему дали, пусть скажет: где это взять? Мы что, будем сегодня забирать у людей, которые напрягаются, и отдавать тем, кто сегодня бездельничает? Этого не будет».









Глава страны не озвучил тот факт, что у государства нет своих денег. В руках чиновников – деньги налогоплательщиков. Они туда деньги заплатили, они платили налоги более четверть века, чтобы государство в условиях кризиса, в «чёрный день» подставило плечо, а оно показывает фигу.





На самом деле, легко найти, где взять деньги на поддержку людей и малого предпринимательства. Вот, здесь указано, где взять.





А. Лукашенко по непонятно каким критериям делит беларусов на тех, кто «напрягается», а кто ленится, у кого можно забрать, кого можно ободрать до нитки, несмотря на экстремальный кризис, а кому прощать долги, награждать льготами и дарить преференции. Забыл/не знал глава Вертикали, что белорусский Левиафан забирает ~70% добавленной стоимости всех предпринимателей? Правда, здесь есть льготники и бюджетные «халявщики». Если посчитать, сколько они платят налогов и сколько получают денег из бюджета и других льгот, то они будут чистыми иждивенцами на шее налогоплательщиков. Сотни государственных предприятий годами сидят там, но почему-то их А. Лукашенко и его Совмин хронически поддерживает, а вот честных, инициативных, работающих на своих ресурсах на свой страх и риск владельцев бизнеса в сфере общественного питания, туризма, индустрии развлечений, обучения, транспорта и т.д. считает «ленивыми» и чуть ли не второсортными, с точки зрения экономической деятельности. Такая классификация – это грубый марксизм-большевизм XIX века. Это яркий пример дискриминации и однобокого, косого взгляда на совокупную ценность микро, малого бизнеса и ИП в целом. Назвать терпящих бедствие предпринимателей из-за обнуления спроса бездельниками – это как обвинить людей в том, что они заразились вирусом. Мол, что вы лазите, сами виноваты….









Третья ошибка – неспособность быстро адекватно и системно реагировать на вал инвестиционных, управленческих, финансовых, производственных ошибок государственного сектора. Настоящие иждивенцы, прожигатели ценных ресурсов страны, в том числе тех налогов, которые исправно платили кафе, рестораны, палатки, киоски и другие представители МСБ, это те, кто без государственной поддержки не может рассчитаться по кредитам, не платит поставщикам, банкам, акционерам и даже в бюджет.





Нереформированный, отвратительно управляемый госсектор во главе с «красными директорами» и номенклатурными начальниками из министерств, исполкомов, холдингов, концернов взял в заложники самого А. Лукашенко и вертит им, как хочет. Это как раз тот пресловутый слон в посудной лавке, о котором глава страны боится говорить. Ведь «наехать» на владельцев малых бизнесов проще и легче, особенно когда на наших глазах в очередной раз разжигается имущественная рознь/зависть/ненависть к владельцам коммерческих организаций в сфере розничной торговли и общественного питания.





Четвёртая ошибка – неспособность умерить аппетиты государственных монополий, заставить их быстро снизить цены на услуги монополистов (ЖКУ, энергия, газ, транспорт). А. Лукашенко отметил рекордное падение цен на нефть, но его вывод обескураживает: «Поэтому экономика прежде всего. У нас нет иных источников для жизни, кроме труда наших людей». Беларусь – чистый импортёр энергетических товаров, в том числе нефти. Нефть по $15 – 20 за баррелей, газ по $40 за тысячу кубов – это безусловное, несомненное благо для Беларуси, как страны. Почему же А. Лукашенко всей силой своей единоличной власти не заставит монополистов радикально снизить тарифы? Это была бы настоящая, реальная поддержка производителей и домашних хозяйств. Но в отношении монополистов мы не слышим ни «жэстачайше», ни «ленивые», «ни надеть наручники», ни «никому ничего не дам». Получается, что сотни тысяч беларусов, которые сами себе и своим семьям обеспечивают благополучие «весят» в иерархии ценностей главы страны меньше, чем горстка нефтяных, энергетических «баронов».





Вызывает изумление концентрация на труде, как единственном источнике для жизни. А как же с имуществом и активами? Они же у нас вроде бы под $150 млрд., если верить официальной статистике. Или народ не имеет право претендовать на эти активы? А как быть с землёй, как источником жизни и благополучия? За исключением залётных иностранцев, которые «убедили» белорусские власти продать им землю в частную собственность, белорусская земля находится в управлении распорядителей чужого. Почему это она не может быть источником благополучия? Или опять – это епархия номенклатурных начальников, а обыкновенные люди снова пролетают?





Пятая ошибка А. Лукашенко – имитация децентрализации и страх принять всю ответственность за свою сверхцентрализованную модель на себя. Вот явный перевод стрелок: «Если мы будем выделять какие-то денежные средства для экономики, их будут делить губернаторы, они этого потребовали. Они говорят: мы сами разберемся — или магазин поддерживать, «Химволокно», или какое-то ковровое предприятие. Они правы: им там виднее, если мы будем эти средства кому-то выделять. Мы не должны из Минска чайной или столовой ложкой делить эти деньги, кому что достанется. Не надо этим заниматься. И, слава Богу, что регионы берут на себя эти вопросы». А. Лукашенко санкционирует номенклатурную гонку среди чиновников и их коммерческих фаворитов. Отсутствие единых, прозрачных, понятных критериев поддержки бизнеса – это прямое приглашение к номенклатурно-коммерческому сговору, к расцвету схематозов и договорняка. А ведь все мы знаем, что ни один областной бюджет не является сбалансированным без дотаций из Центра. Ни один глава области, депутат не является избранным, подотчётным людям. Предложенная А. Лукашенко схема распределения финансовых ресурсов для спасения от кризиса – это, по сути дела, покупка лояльности местной номенклатуры и государственного крупняка накануне чувствительных политических кампаний.





Шестая ошибка А. Лукашенко – ложная информация относительно объёма сбережений и размера кубышек беларусов и МСБ, а также маржинальности тех сфер, в котором преимущественно занят малый, средний бизнес и ИП. Как показывают опросы, финансовое состояние 70 - 80% этих экономических субъектов просто аховое. Деньги в товаре, выручка стремится к нулю, государство душит налогами, а ещё аренда, кредиты и расчёты с поставщиками. Максимум начало лета – и резко ускорится исход предпринимателей: банкротства, закрытие офисов, торговых точек, цехов и мастерских. Массовое. Кто-то нашептал главе страны, что чуть ли не каждый предприниматель сидит на мешке с кэшем, имеет сотни тысяч долларов на зарубежных счетах да ещё накручивает цены с прибылью в 100% +. Отсюда его решительный отказ рассматривать снижение налоговой, регуляторной, арендной и кредитной нагрузки. Ведь есть в Беларуси один из самых, если не самый крупный арендодатель недвижимости – Управление делами президента. Покажите пример, установите до конца года коэффициент для всех арендаторов 0,1 – вот реальная поддержка предпринимательства, но чиновники такое простое решение, как и аналогичное решение исполкомов, не рассматривают. Значит, думают, что собственники МСБ и ИП – это скрытые богачи-рвачи, которые даже в кризис жаждут зарабатывать сотни процентов прибыли.





Седьмая ошибка А. Лукашенко – непонимание структуры капитала и функционирования рынка труда. Он предлагает собственникам объектов торговли и общественного питания закрыть свои «лавочки» и устроиться поработать в строительстве, сельском хозяйстве. «... В городе работы хватает. Вакансий у нас много. Надо поработать, может, и на нелюбимой работе, чтобы семью прокормить и выйти из этой ситуации, когда весь мир начнет работать». Конвертировать предпринимательский капитал в работника с/х предприятия или строительной организации - это как перестроить завод по производству танков под производство кастрюль. Львиная доля вакансий на рынке труда Беларуси – это набор хотелок предприятий, которые хотят, по сути дела, получить на халяву труд услуги и знания загнанных в угол, отчаявшихся людей. Потому что зарплата в эквиваленте $150 – 200 на селе или на стройке – это громкий и однозначный сигнал предпринимателям: «Пора валить из страны». Если ситуация не поменяется, то после окончания эпидемии коронавируса нас ждёт резкий рост оттока из страны не только уникального, не заменимого чиновниками и госсекторов предпринимательского капитала, но также профессиональных кадров из образования и здравоохранения. А всё потому, что Вертикаль и её начальник продолжают считать, что безработному достаточно пособие в $12, а с так называемых тунеядцев – снять три шкуры в виде «полных тарифов по ЖКУ».









Восьмая ошибка А. Лукашенко – это приказ перейти в ручной режим регулирования цен. Это игнорирование базовых законов экономики, в том числе теории денег. Это непонимание сути конкуренции и того, что такое цена. Это не просто ценник в магазине. Это ценнейший информационный индикатор, который является сигналом к действию для кредиторов, производителей, предпринимателей и потребителей. Ручное управление в условиях такого мощного кризиса – это приглашение товарного дефицита, снижение качества товаров, сокращение ассортимента и пища для «серой» экономики. Это «убийство» честного национального бизнеса – и подарок иностранным конкурентам.





С таким качеством руководства страной и экономикой Беларусь в ближайшие годы ждёт большая беда. Если власти в политических целях решат залить пожар кризиса эмиссией BYN-рублей, то мы станем свидетелями последнего вздоха модели Совок/Госплан. Потом – только hard core, только стремительно вниз, к состоянию начала 2000-ых. Помните, тогда правительство торжественно обещало среднюю зарплату в $100. Вот вам выполнение обещания. 20 лет спустя.