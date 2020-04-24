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Лукашенко разрешил стеклозаводу «Нёман» не платить налоги 20 лет. Помните, что он говорил про бизнес?
24.04.2020 19:20 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 24 апреля, Александр Лукашенко подписал указ, которым освободил стеклозавод «Неман» от некоторых налогов на четверть века. Об этом
С 1 апреля 2020 года завод больше не будет платить налог на недвижимость и земельный налог – и так до 31 декабря 2044. Это, как считает президент, создаст все условия, чтобы предприятие нормально работало и дальше. Только теперь каждый год «Неман» будет выпускать дополнительные акции, чтобы гасить долг перед «Белагропромбанком», который образовался на 1 мая 2020 года.
По итогам работы «Немана» за 2018 год оказалось, что сумма чистого убытка завода превысила выручку. Чистый убыток составил 50,3 миллиона рублей, а выручка 41,6 миллиона. Отчет за 2019 год пока не составлялся.
Что насчёт помощи частному бизнесу
Напомним, когда экономисты уже вовсю говорили о том, что нужно сделать, чтобы беларуская экономика и бизнес в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, не пошли ко дну, Лукашенко посоветовал бизнесменам «порыться у себя в сейфах» и запретил частным компаниям увольнять людей: «Передайте частникам, чтобы все услышали: если только хоть одна компания, мелкая или большая, выкинет на улицу людей (в государственных это невозможно, потому что мы это контролируем), она вряд ли дальше будет существовать в Беларуси», – сказал президент. Эти заявления он сделал 30 марта.
Кроме того, Лукашенко уже как минимум дважды за короткое время заявил, что не станет делать поблажки частному бизнесу, он должен адаптироваться к ситуации сам. «Некоторые [заведения общепита] сидят, сложив руки, и ждут, что им кто-то что-то даст, –
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Лукашенко разрешил стеклозаводу «Нёман» не платить налоги 20 лет. Помните, что он говорил про бизнес?
Сегодня, 24 апреля, Александр Лукашенко подписал указ, которым освободил стеклозавод «Неман» от некоторых налогов на четверть века. Об этом пишет пресс-служба...
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