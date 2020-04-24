Лукашенко разрешил стеклозаводу «Нёман» не платить налоги 20 лет. Помните, что он говорил про бизнес?

Источник материала: KYKY

Сегодня, 24 апреля, Александр Лукашенко подписал указ, которым освободил стеклозавод «Неман» от некоторых налогов на четверть века. Об этом пишет пресс-служба президента.

С 1 апреля 2020 года завод больше не будет платить налог на недвижимость и земельный налог – и так до 31 декабря 2044. Это, как считает президент, создаст все условия, чтобы предприятие нормально работало и дальше. Только теперь каждый год «Неман» будет выпускать дополнительные акции, чтобы гасить долг перед «Белагропромбанком», который образовался на 1 мая 2020 года.

По итогам работы «Немана» за 2018 год оказалось, что сумма чистого убытка завода превысила выручку. Чистый убыток составил 50,3 миллиона рублей, а выручка 41,6 миллиона. Отчет за 2019 год пока не составлялся.

Что насчёт помощи частному бизнесу

Напомним, когда экономисты уже вовсю говорили о том, что нужно сделать, чтобы беларуская экономика и бизнес в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, не пошли ко дну, Лукашенко посоветовал бизнесменам «порыться у себя в сейфах» и запретил частным компаниям увольнять людей: «Передайте частникам, чтобы все услышали: если только хоть одна компания, мелкая или большая, выкинет на улицу людей (в государственных это невозможно, потому что мы это контролируем), она вряд ли дальше будет существовать в Беларуси», – сказал президент. Эти заявления он сделал 30 марта.

Кроме того, Лукашенко уже как минимум дважды за короткое время заявил, что не станет делать поблажки частному бизнесу, он должен адаптироваться к ситуации сам. «Некоторые [заведения общепита] сидят, сложив руки, и ждут, что им кто-то что-то даст, – возмущался президент. – Никто никому ничего не даст. А если кто-то хочет, чтобы ему дали, пусть скажет: где это взять? Мы что, будем сегодня забирать у людей, которые напрягаются, и отдавать тем, кто сегодня бездельничает? Этого не будет».