ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко разрешил стеклозаводу «Нёман» не платить налоги 20 лет. Помните, что он говорил про бизнес?

24.04.2020 19:20 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Сегодня, 24 апреля, Александр Лукашенко подписал указ, которым освободил стеклозавод «Неман» от некоторых налогов на четверть века. Об этом пишет пресс-служба президента.

С 1 апреля 2020 года завод больше не будет платить налог на недвижимость и земельный налог – и так до 31 декабря 2044. Это, как считает президент, создаст все условия, чтобы предприятие нормально работало и дальше. Только теперь каждый год «Неман» будет выпускать дополнительные акции, чтобы гасить долг перед «Белагропромбанком», который образовался на 1 мая 2020 года.

По итогам работы «Немана» за 2018 год оказалось, что сумма чистого убытка завода превысила выручку. Чистый убыток составил 50,3 миллиона рублей, а выручка 41,6 миллиона. Отчет за 2019 год пока не составлялся.

Что насчёт помощи частному бизнесу

Напомним, когда экономисты уже вовсю говорили о том, что нужно сделать, чтобы беларуская экономика и бизнес в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, не пошли ко дну, Лукашенко посоветовал бизнесменам «порыться у себя в сейфах» и запретил частным компаниям увольнять людей: «Передайте частникам, чтобы все услышали: если только хоть одна компания, мелкая или большая, выкинет на улицу людей (в государственных это невозможно, потому что мы это контролируем), она вряд ли дальше будет существовать в Беларуси», – сказал президент. Эти заявления он сделал 30 марта.

Кроме того, Лукашенко уже как минимум дважды за короткое время заявил, что не станет делать поблажки частному бизнесу, он должен адаптироваться к ситуации сам. «Некоторые [заведения общепита] сидят, сложив руки, и ждут, что им кто-то что-то даст, – возмущался президент. – Никто никому ничего не даст. А если кто-то хочет, чтобы ему дали, пусть скажет: где это взять? Мы что, будем сегодня забирать у людей, которые напрягаются, и отдавать тем, кто сегодня бездельничает? Этого не будет».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 24 апреля, Александр Лукашенко подписал указ, которым освободил стеклозавод «Неман» от некоторых налогов на четверть века. Об этом пишет пресс-служба...
 
Новости дня
Новости
 
Белорусские музыканты поют песни онлайн и поддерживают медиков. К марафону присоединились артисты из Украины и России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика