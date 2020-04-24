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Светлана Алексиевич жертвует волонтёрам, и ещё 5 хороших новостей о коронавирусе

24.04.2020 19:20 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Продолжаем отвлекать вас от мрачной коронавирусной повестки новой кратчайшей подборкой хороших новостей. Не все же о грустном писать!

Светлана Алексиевич поддержала волонтеров, которые заботятся о пожилых людях в период эпидемии. Писательница перевела деньги одной из гомельских инициатив – «Маленькие солнышки» (сумма пожертвования неизвестна). Команда проекта поддерживает 78 бабушек и дедушек Гомеля, покупая для них лекарства, СИЗ и еду; у волонтеров нет финансирования – все средства они получают благодаря донатам на платформе MolaMola.

Беларусы устроили 10-часовой благотворительный онлайн-марафон – и так собрали 22 тысяч рублей. Все деньги уйдут минский «ХакерСпейс», волонтеры которого изготавливают СИЗ для медиков. В марафоне участвовали два десятка беларуских артистов, а специальным гостем стал Макс Барских; зрителей насчитали около трех тысяч человек.

Музеи со всего мира хвастаются своими самыми жуткими экспонатами – и Национальный исторический музей Беларуси тоже! Это все глобальный флешмоб #CreepiestObject, в рамках которого закрытые на карантин музеи отовсюду на Земле делятся фотографиями своих наиболее жутких предметов из коллекции. Минский же музей запостил в твиттере Шкловского идола. Это фигура языческого божества из песчаника, которую нашли в Могилевской области в 1963 году. 

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