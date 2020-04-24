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Светлана Алексиевич жертвует волонтёрам, и ещё 5 хороших новостей о коронавирусе
24.04.2020 19:20 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Продолжаем отвлекать вас от мрачной коронавирусной повестки новой кратчайшей подборкой хороших новостей. Не все же о грустном писать!
Светлана Алексиевич
Беларусы
Музеи со всего мира хвастаются своими самыми жуткими экспонатами – и Национальный исторический музей Беларуси тоже! Это все глобальный флешмоб #CreepiestObject, в рамках которого закрытые на карантин музеи отовсюду на Земле делятся фотографиями своих наиболее жутких предметов из коллекции. Минский же музей запостил в твиттере Шкловского идола. Это фигура языческого божества из песчаника, которую нашли в Могилевской области в 1963 году.
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