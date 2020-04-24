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Из Словакии через Венгрию удалось эвакуировать группу белорусов

24.04.2020 21:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщает БЕЛТА, белорусские дипломаты из посольства в Венгрии помогли шести соотечественникам, оказавшимся в экстремальной ситуации из-за введенных ограничительных мер по причине коронавируса.

С венгерскими властями удалось договориться о гуманитарном коридоре, по которому белорусы прибыли от словацкой границы в аэропорт в Будапеште. На самолете "Белавиа" они вернулись на родину.

Сообщается, что из-за границы прилетели в Беларусь люди, которые были в гостях у родственников и не ожидали закрытия границ, студенты, граждане, потерявшие работу за рубежом. Ранее белорусское посольство в Венгрии помогло эвакуации белорусов из Сербии и Словении. А за белоруской в Хорватию посылали служебный автомобиль.
 
 
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Как сообщает БЕЛТА, белорусские дипломаты из посольства в Венгрии помогли шести соотечественникам, оказавшимся в экстремальной ситуации из-за введенных...
 
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