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«Конечно, риск заражения выше в данной ситуации». Врач-эпидемиолог о том, почему лучше остаться дома на Радуницу
24.04.2020 23:30 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поездки к родственникам и на кладбище лучше перенести. Эпидемиологи и медики Минской области просят жителей остаться дома на Радуницу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Дело в том, что у многих вирусная инфекция проходит бессимптомно. Поэтому следует избегать массового скопления людей и придерживаться социального дистанцирования.
Ольга Селицкая, врач-эпидемиолог Молодечненского зонального центра гигиены и эпидемиологии:
Если поездка все же запланирована, нужно обязательно использовать в общественном транспорте перчатки и маски. А лучше совершить ее на автомобиле или такси.
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«Конечно, риск заражения выше в данной ситуации». Врач-эпидемиолог о том, почему лучше остаться дома на Радуницу
Новости Беларуси. Поездки к родственникам и на кладбище лучше перенести. Эпидемиологи и медики Минской области просят жителей остаться дома на Радуницу, сообщили...
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