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Испанские ученые заявили об отсутствии нулевого пациента в стране

25.04.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Испании не было нулевого пациента, а коронавирус мог попасть в страну еще в феврале. К таким выводам пришла команда ученых из Института здоровья Карлоса III в Мадриде, передает El Pais.


Фото: Reuters

Испанские ученые изучили геномы SARS-CoV-2 и выявили три группы вирусов: S, G и V, которые распространялись в Испании. Генетические данные показали, что вирус группы S появился в Испании в середине февраля, его нашли в образцах, взятых из Валенсии. Кроме того, около полудюжины случаев из Мадрида показали наличие в столице в феврале вируса группы G.

Вирусолог Хосе Альками уточнил, что установить единственного нулевого пациента при таком широком распространении вируса в стране не представляется возможным.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Испания входит в тройку стран мира с наибольшим числом заболевших новой коронавирусной инфекцией.

В конце марта число умерших больных COVID-19 в Испании превысило 3,4 тыс. и оказалось больше, чем в Китае, где на тот момент умер 3281 человек. В начале апреля Испания обогнала по числу заболевших Италию.

Всего в Испании на 24 апреля, по данным Минздрава страны, обнаружили 219 764 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 92 355 человек выздоровели, 22 524 умерли.

 
 
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В Испании не было нулевого пациента, а коронавирус мог попасть в страну еще в феврале.
 
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