Сингаевский об остановке чемпионата: «Вообще ситуация непростая. У доктора жена работает в поликлинике, у нее были контакты с пациентами с коронавирусом»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Строителя» Александр Сингаевский поделился мнением об остановке чемпионата Беларуси по волейболу.

- Сообщалось, что под повышенной угрозой заболевания коронавирусом находятся представители «Строителя».

– У нас все под угрозой вируса. Не пришел на тренировку Роман Пасовец – приболел, у него небольшая температура, сопли. Никто ж не знает, от чего. Остальные вроде…

Вообще ситуация непростая. У доктора жена работает в поликлинике, у нее были контакты с пациентами с коронавирусом. Доктор контактирует с командой… У массажиста отец контактировал с носителем вируса. Конечно, есть волнение, сами понимаете.

- Обидно, что чемпионат завершили? Или это было единственным правильным решением?

– Такое решение – это общеевропейская солидарность.

Единственное, что меня не устроило, это то, что не были распределены места. Определение участников еврокубков планируется по рейтингу. Это не понятно. Мы сыграли большую часть чемпионата, два круга прошли, сыграли «четверки». Мы были на первом месте и там, и там. Есть же европейская практика – везде назвали чемпионов, если был завершен двухкруговой турнир. Мы сыграли даже больше – практически два этапа. Оставшиеся матчи не могли повлиять на распределение мест. Только плей-офф не сыграли.

- Долго будут продолжаться тренировки?

– Те, кто хочет покинуть команду, уйдут в отпуск за свой счет. У кого есть контракты, те будут продолжать тренироваться, будет переходный период. Мы уменьшили количество тренировок, но увеличили продолжительность тренировок, чтобы было меньше перемещений, меньше контактов. Восстановительные мероприятия надо провести, – сказал Сингаевский.