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«Наши худшие опасения стали реальностью». Глава фонда «Дети Чернобыля» заявила о вспышке коронавируса в доме-интернате под Глусском
25.04.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
По ее информации, тест оказался положительным у 13 детей и 10 сотрудников. Специалист говорит, что шансы на выживание детей низкие - у них ослаблен иммунитет
- Это сокрушительный удар для нас и для всех ирландцев, которые были вовлечены в развитие детского дома в течение последних 20 лет. Мы крайне обеспокоены тем, что можем потерять детей, чьи жизни мы отчаянно пытались улучшить много лет, - такое эмоциональное сообщение появилось на сайте ирландской благотворительной организации «Дети Чернобыля», пишет
Весновский дом-интернат находится недалеко от Глусска, райцентра Могилевской области. Там живут 174 воспитанника в возрасте от 4 до 33 лет с особенностями психофизического развития.
В интервью ирландскому каналу RTE о вспышке коронавируса в этом доме-интернате рассказала председатель организации «Дети Чернобыля» Эди Роуч. Она отметила, что шансы на выживание детей очень низкие - у них сильно ослаблен иммунитет. В интернате они живут в тесных условиях, поэтому сохранять дистанцию будет очень сложно. Фонд обратился к белорусским властям, чтобы тяжелобольных детей изолировали, переместили их в отели или другие доступные центры в регионе.
Эди Роуч говорит, что сейчас ситуация в Весновском доме-интернате критическая: там мало или совсем нет лекарств, не хватает средств индивидуальной защиты и финансов, чтобы защитить детей и персонал. По ее словам, директор детского дома обратился в фонд с просьбой направить обезболивающие, лекарства от кашля и дезинфицирующие средства.
Журналисты обратились за комментариями к директору Весновского дома-интерната Вячеславу Климовичу - он от разговора отказался.
- Вы поймите, я всегда открыт к диалогу, но я сегодня не могу говорить. Вся ситуация искажается.
Заместитель председателя Глусского райисполкома Дмитрий Тимченко заявил, что он не уполномочен комментировать эту ситуацию, и посоветовал обратиться в Минздрав.
Последние 20 лет дети из этого интерната ездили в Ирландию на летние и рождественские каникулы. Эди Роуч рассказала, что принимающие семьи уже в курсе вспышки коронавируса в интернате.
- Это ужасно тревожное время для этих семей: дети, которых они каждый год брали из детского дома, стали частью их собственных семей, поэтому новость стала для них сильным ударом.
По неофициальной информации, коронавирус подтвержден и у некоторых воспитанников Червенского дома-интерната для детей-инвалидов. Его директор Элла Борисова не стала это ни подтверждать, ни опровергать.
- Наш дом-интернат работает в штатном режиме, соблюдаются все меры, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
- То есть у вас нет инфицированных?
- Я этого не говорила. Вы же не можете сказать, что не заболеете, если будете носить маску. Мы соблюдаем все меры предосторожности. Остальные вопросы можете задать министру - только он уполномочен давать комментарии.
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«Наши худшие опасения стали реальностью». Глава фонда «Дети Чернобыля» заявила о вспышке коронавируса в доме-интернате под Глусском
По ее информации, тест оказался положительным у 13 детей и 10 сотрудников. Специалист говорит, что шансы на выживание детей низкие - у них ослаблен иммунитет
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