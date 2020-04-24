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«Чтобы люди посадили картошку». Как крупные предприятия будут работать в длинные выходные и в целом в мае

25.04.2020 06:03 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси на следующей неделе будет всего два рабочих дня — среда и четверг. В этой ситуации некоторые предприятия перекраивают производственный график так, чтобы вся неделя была выходной. Одни сделали это для того, чтобы «работники могли посадить картошку», а другие — чтобы люди находились дома. Напоминаем, Минздрав как раз призывает провести длинные выходные дома. FINANCE.TUT.BY поинтересовался у крупных предприятий, как они будут работать на следующей неделе и в целом в ближайшее время.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Работники БЕЛАЗа будут отдыхать всю неделю

На заводе БЕЛАЗ еще в декабре, когда утверждали производственный календарь на нынешний год, приняли решение, что работники будут отдыхать с 27 апреля по 1 мая включительно (с учетом выходных — с 25 апреля по 3 мая включительно).

— У нас по графику работы, который мы еще в декабре утвердили, с понедельника (27 апреля. — Прим. ред.) по 3 мая — выходная неделя. Мы планировали еще в декабре это расписание, чтобы люди успели посадить картошку, — рассказали на предприятии.

Как будет работать предприятие после 3 мая — пока открытый вопрос. Многое зависит от того, как будет обстоять ситуация с поставкой комплектующих, в первую очередь с теми, которые поставляют из Европы (сейчас по этим поставкам возникают вопросы). Не исключено, что в случае сложностей с их поставками предприятие переведет некоторых работников на неполную занятость. Среди возможных вариантов — сокращенный на один час рабочий день или сокращенная на день рабочая неделя (с переводом на 2/3 тарифной ставки). Однако на предприятии надеются, что сложностей с поставками не будет и прибегать к сокращенному графику работы не придется.

«Гомсельмаш»: «Пошли хорошие объемы производства, некоторые работники выходят и в субботу»

Предприятие «Гомсельмаш» будет работать 29 и 30 апреля.

— У нас пошли хорошие объемы производства, мы не успеваем. В эту субботу (25 апреля. — Прим. ред.) на некоторых участках будем организовывать точечную работу, на мехобработке, в заготовительном цехе. Не сотнями выходят, но десятки на отдельных позициях. Это не субботник будет, а рабочий день для этих работников, — уточнили на предприятии.

При этом уточняют, что «на май все распланировано, даже будет одна рабочая суббота — 30 мая». На предприятии добавляют, что «под нынешнее объемы, скорее всего, будем испытывать недостаток основных рабочих кадров». К примеру, сейчас требуются в том числе электромонтеры (по разным направлениям), токари-расточники, слесари-ремонтники, кабельщики-спайщики, комплектовщики изделий, уборщики помещений.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

На «Гомсельмаше» рассказывают, что сейчас есть задел по комплектующим на две недели. При этом на предприятии отслеживают эпидемиологическую ситуацию в Европе, которая может повлиять на поставки деталей и, соответственно, точечно отразиться на работе предприятия.

На еще одном промышленном предприятии — Белорусском металлургическом заводе, по нашей информации, также не вносили изменения в график работы.

МАЗ: «Что касается стрессовых сценариев, они у нас тоже предусмотрены»

Работники МАЗа будут трудиться 29 и 30 апреля. Специалисты некоторых подразделений будут также выходить и в выходные дни, среди них — автобусное производство.

— По автобусному производству мы серьезно загружены. И мы не можем позволить себе останавливаться по этому производству, даже в выходные все будем работать, — рассказали на предприятии.

Как будет работать МАЗ с 4 мая, будет ли скорректировано расписание для основной части работников — нам не удалось узнать. На вопрос, рассматривают ли на МАЗе вариант с переходом на неполную занятость, на предприятии ответили, что таких планов нет. Но при этом руководство обсудило разные варианты развития ситуации — как в стране, так и за ее пределами (на работу предприятия, к примеру, могут повлиять возможные сложности с поставкой комплектующих из Европы).

— С поставками ситуация, конечно, усложнилась, но вопросы пока решаемы. Немного затягивается логистика. План производства обеспечен. На май мы план сформировали. За три месяца этого года, к примеру, у нас получился хороший показатель по экспорту — прирост на 111% к соответствующему периоду прошлого года, — рассказали на предприятии.

На недавнем заседании наблюдательного совета МАЗа рассмотрели разные варианты возможных стрессовых ситуаций и мер реагирования на них. «На сегодня мы работаем, в первую очередь производственные подразделения в любом случае будут работать, потому что заказы у нас есть. А что касается стрессовых сценариев, они у нас тоже предусмотрены, будем реагировать по ходу. На каждый вариант заготовлены меры реагирования», — уточнили на предприятии.

Самый пессимистичный прогноз — «если люди начнут болеть массово, но мы максимально стараемся обезопасить коллектив — проводим каждый день дезинфекцию, закуплены дезинфицирующие средства, везде висят антисептики». Вопросы же с поставкой комплектующих, со складскими запасами решаемы, убеждены на предприятии.

МТЗ: «Простаивает Россия. И в эти дни мы сможем провести техническое обслуживание оборудования»

На Минском тракторном заводе 29 и 30 апреля будут рабочими днями. Но по соглашению с руководителем работники могут взять социальный или трудовой отпуск. Кроме тех, кто занят на основном производстве, потому его не останавливают. При этом МТЗ собирается уйти в недельный отгул с 4 по 8 мая, а пропущенные рабочие дни перенести на осень. Это связано со «снижением объемов реализации продукции из-за введения строгих мер по сдерживанию вируса COVID-19 в Европе и других странах мира».

То есть некоторые работники смогут отдохнуть с 25 апреля по 10 мая (те, кто на 29 и 30 апреля уйдет в отпуск — социальный или трудовой).

«Во-первых, простаивает Россия. Во-вторых, в эти дни мы сможем провести техническое обслуживание оборудования. А в-третьих, люди смогут побыть в определенной самоизоляции. Мы ожидаем, что они не будут эту неделю ездить в общественном транспорте и ходить по большим магазинам, смогут работать на своих приусадебных участках. Главное — не выходить за пределы этого участка, вести себя разумно», — отмечали ранее на заводе.

На МТЗ говорят, что те работники, у которых оплата повременная, на ней и останутся, а заработок тех, у кого сдельная, по-прежнему будет зависеть от объема производства.

«Гродно Азот»: «При улучшении ситуации на рынке предприятие вернется в обычный режим работы»

Предприятие «Гродно Азот» на предстоящей неделе будет работать 29 и 30 апреля, перенос эти дней на другие числа не запланирован. Но работники могут при желании взять отпуск за свой счет на эти дни.

В связи со сложившейся негативной ситуацией на рынке капролактама и продуктов его переработки на «Гродно Азот», в том числе в филиале «Завод Химволокно», часть работников трудится на четырехдневной рабочей неделе. На пятый день предоставлен социальный отпуск с оплатой 2/3 тарифной ставки. Это касается в том числе подразделений, которые занимаются ремонтом цехов, вспомогательных цехов, заводоуправления и администрации предприятия.

Сейчас рассматривается вариант перевода работников на четырехдневку, при котором пятый день будет неоплачиваемым.

«Многое зависит от поставщиков и партнеров, с которыми мы работаем, в том числе и за рубежом. Мы экспортируем большую часть выпускаемой продукции. Поэтому все будет зависеть от того, как будет работать рынок и как будет развиваться пандемия коронавируса. Как только наши партнеры за рубежом будут готовы в полном объеме брать все, что мы производим (они и сейчас берут продукцию, но не всё), то мы сразу же вернемся на полную рабочую неделю», — поясняли ранее на предприятии. На «Гродно Азот» отмечают, в случае улучшения ситуации на рынке предприятие вернется в обычный режим работы.

К слову, на предприятии оперативно информируют работников об эпидемиологической обстановке — через газету «Гродненский химик», ее сайт и социальные сети. Для снижения риска распространения на предприятии инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, и мониторинга ситуации на предприятии создали оперативный штаб, который проводит заседания каждый день.

«Эпидемиологическая ситуация на предприятии стабильная, заразившихся коронавирусной инфекцией, нет. На сегодня 9 человек являются контактами первого уровня. Все они находятся в режиме самоизоляции под наблюдением медицинских работников. С учетом эпидемиологической ситуации временно приостановлено проведение периодического медицинского осмотра», — рассказывают на предприятии.

Для снижения вероятности заражения работников коронавирусной инфекцией для каждого работника запасли защитные маски и перчатки. «Во всех подразделениях имеются в достаточном количестве дезинфектанты и антисептики, изменен график работы сменного персонала, чтобы сотрудники реже пересекались на проходных и в столовых, организованы автобусные рейсы для доставки персонала из города на предприятие и обратно. Закуплены бесконтактные термометры и оборудование по дезинфекции помещений и автотранспорта», — перечисляют на предприятии.

«БЕЛДЖИ» уходит на каникулы из-за приостановки отгрузок в РФ и неритмичных поставок компонентов из Китая

Завод «БЕЛДЖИ» приостанавливает работу ряда цехов до 12 мая.

— Производство, действительно, на некоторое время приостанавливается. Это связано с двумя факторами. Первый — приостановка отгрузок на российский рынок. Последний автовоз уехал примерно неделю назад. В связи с мерами карантина в России местные дилеры приостановили продажи. Соответственно, нет и новых поставок, а работать «на склад» было бы слишком неэффективно, — поясняли ранее на «БЕЛДЖИ». — Вторая причина — неритмичные поставки компонентов из Китая, так как производятся они на разных заводах. Пока еще не все предприятия оправились от последствий, связанных с пандемией коронавируса. Совсем скоро ждем поставки морским транспортом в контейнерах большой партии запчастей.

 
Теги: Гродно
 
 
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FINANCE.TUT.BY поинтересовался у крупных промышленных предприятий, как они будут работать на следующей неделе и в целом в ближайшее время.
 
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