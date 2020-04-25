Мало не покажется. Чем заняться в большие выходные, не выходя из дома?

Источник материала: Tut.by

Теперь целых четыре дня можно будет не просто сидеть дома, но еще и отдыхать! Если у кого субботник — извините. Чтобы вы не заскучали в этот уикенд, мы перевернули интернет и подобрали несколько интересных идей, как не сойти с ума в четырех стенах. Надеемся, будет полезно.

Заказать на дом что-нибудь вкусненькое





Вы же в курсе, что 23 апреля в Минске стартовал новый «Gastrofest. Трио» . Заведения — участники фестиваля предлагают сеты стоимостью 28 рублей. На этот раз еду можно будет не только съесть в заведении, но и взять навынос или заказать с бесконтактной доставкой через партнеров фестиваля: Delivio, ENOT Delivery и 24eda. Так организаторы идут навстречу тем, кто стремится минимизировать социальные контакты. Но тогда и потратить придется больше — 34 рубля. Из чего выбирать и как это все выглядит, проверяйте тут .

Ну или есть другой вариант: мы собрали около 50 идей, что заказать на дом в столице. С этим нам помогли минские фудблогеры. Тут уже точно подберете себе что-то по вкусу.

Когда: до 10 мая

Где: в минских заведениях и у вас дома

Сколько: от 28 рублей

Глянуть нового «вДудя»



Кадр из видео

Новый выпуск Юры Дудя получился очень мотивационным: он о русских и белорусских айтишниках, которые живут Кремниевой долине, IT-столице мира. Видео очень долгое — аж на три часа. Но при этом и очень мотивационное (возможно, потому что оно снималось до истории с коронавирусом). Найдите в себе силы хотя бы начать смотреть — и вас будет не оторвать от свежих идей башковитых айтишников. А после просмотра не заметите, как запустите свой стартап.

Если вы выпуск уже посмотрели или Дудь вам осточертел, спокойно: на YouTube еще огромное количество каналов, о которых вы — ни сном ни духом. AFISHA.TUT.BY как-то просила коллег рассказать, на что реально стоит подписаться . В подборке советов от редакции соседствуют как полезные каналы, так и шоу на «разгрузить» мозги.

Засесть за онлайн-концерты



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Онлайн-концерты — это просто какая-то магия, согласны? Они помогают нам быть ближе к нашим любимым артистам даже во время эпидемии, причем совершенно бесплатно. Сейчас сориентируем вас по онлайн-афише на большие выходные.

На новой площадке с онлайн-концертами Artist Gives 25 апреля выступит Shuma , 26 — проект «Мы / We» . Параллельно музыканты будут собирать деньги в помощь белорусским и украинским врачам.

А еще 25 апреля пройдет концерт белорусских рокеров Akute , российских модников из группы «Хлеб» и, кхе-кхе, Григория Лепса . 26 апреля в онлайне пройдет большой благотворительный фестиваль метала и фолка . В нем примут участие пять белорусских групп: Relikt, Znich&Rutvica, Evthanazia, Aquamorta и Dymna Lotva.

К слову, многие онлайн-концерты уже доступны в записи: мы Теги: Минск