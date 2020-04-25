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Мало не покажется. Чем заняться в большие выходные, не выходя из дома?
25.04.2020 07:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Теперь целых четыре дня можно будет не просто сидеть дома, но еще и отдыхать! Если у кого субботник — извините. Чтобы вы не заскучали в этот уикенд, мы перевернули интернет и подобрали несколько интересных идей, как не сойти с ума в четырех стенах. Надеемся, будет полезно.
Заказать на дом что-нибудь вкусненькое
Вы же в курсе, что 23 апреля в Минске стартовал
Ну или есть другой вариант: мы
Глянуть нового «вДудя»
Новый выпуск Юры Дудя получился очень мотивационным: он о русских и белорусских айтишниках, которые живут Кремниевой долине, IT-столице мира. Видео очень долгое — аж на три часа. Но при этом и очень мотивационное (возможно, потому что оно снималось до истории с коронавирусом). Найдите в себе силы хотя бы начать смотреть — и вас будет не оторвать от свежих идей башковитых айтишников. А после просмотра не заметите, как запустите свой стартап.
Если вы выпуск уже посмотрели или Дудь вам осточертел, спокойно: на YouTube еще огромное количество каналов, о которых вы — ни сном ни духом. AFISHA.TUT.BY как-то просила коллег рассказать,
Засесть за онлайн-концерты
Онлайн-концерты — это просто какая-то магия, согласны? Они помогают нам быть ближе к нашим любимым артистам даже во время эпидемии, причем совершенно бесплатно. Сейчас сориентируем вас по онлайн-афише на большие выходные.
На новой площадке с онлайн-концертами
А еще 25 апреля пройдет концерт белорусских рокеров
К слову, многие онлайн-концерты уже доступны в записи: мы
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Теперь целых четыре дня можно будет не просто сидеть дома, но еще и отдыхать! Если у кого субботник - извините. Чтобы вы не заскучали в этот уикенд, мы перевернули...
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