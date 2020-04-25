Коронавирус в Беларуси и мире: сколько людей умерли и заразились на 25 апреля

Источник материала: Новости Волковыска

✅ Число жертв коронавируса приближается к психологической отметке в 200 тысяч людей.

❎ Собрали последние новости по коронавирусу в Беларуси и мире на 25 апреля 2020-го.

По состоянию на 25 апреля, коронавирус Ковид-19 заразил уже более 2,7 миллиона человек во всем мире. Кроме того, статистика коронавируса говорит о том, что число жертв болезни превысило уже 194 тысяч человек.

Все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса, читайте в нашем материале.

Коронавирус – статистика заболеваний в мире на 25 апреля

По данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 25 апреля в мире медики выявили 2 780 094 случаев инфицирования коронавирусом. Из этого числа 884 004 заражений – в США.

765 371 человек выздоровели от уханьской заразы. Всего в мире от коронавируса умерли 194 664 человек.

Топ-5 стран, в которых больше всего инфицированных, не изменился:

США – 884 004 человека, умерли 50 360 человек; Испания – 219 764 человек, умерли 22 524 человек; Италия – 192 994 человек, умерли 25 969 человек; Франция – 159 495 человек, умерли 22 245 человека; Германия – 154 159 человек, умерли 5 653 человек.





статистика на 25 апреля / gisanddata.maps.arcgis.com

США продолжают удерживать первенство по числу случаев заражения вирусом – там их 884 004. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило уже 50 360 человек.

На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Испания – там вирус подхватили 219 764 человек. От болезни умерли 22 524 пациента.

Отметим, что коронавирус в Испании вынудил парламент поддержать продление чрезвычайного положения до 9 мая. Это уже в третий раз страна идет на продление этой меры. Чрезвычайное положение было впервые введено в действие 14 марта.

Италия – на третьем месте по числу инфицированных – в стране зарегистрировали 192 994 пациентов с коронавирусом. Общее число смертей составляет 25 969.

Во Франции теперь 159 495 зараженных, в Германии – 154 159. Жертвами болезни стали 22 245 и 5 653 человек соответственно.

В России уже 68 622 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Общее число смертей составляет 615.

Коронавирус в Украине нашли уже у 7 647 человек. Число жертв болезни достигло 193 человек.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что вспышки COVID-19 продолжатся.

"Большинство стран все еще находятся на ранних стадиях эпидемий. Некоторые из стран, которые пандемия затронула первыми, теперь начинают фиксировать возрождение в случаях. Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами долго", – сказал он.

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Коронавирус в Беларуси – последние новости на 25 апреля

Обновляемые статистические данные по ситуации с коронавирусом COVID-19 в Беларуси. Количество зараженных на данный момент, а также общее количество подтвержденных случаев заражения, выздоровления и смерти.

Количество выявленных зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 апреля

Согласно последним данным, в Беларуси зарегистрировано 8 773 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сколько больных на коронавирус в Беларуси 25 апреля

Это рекордные плюс 751 случай за сутки. Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован 23 апреля – плюс 741 за сутки.

За весь период распространения инфекции скончались от COVID-19 63 человека. Погибшие пациенты параллельно страдали хроническими заболеваниями, которые были отягощены коронавирусной инфекцией.

Выздоровели и выписаны 1120 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. На ИВЛ и под тщательным наблюдением медиков 114 человек.

Всего с начала вспышки проведено более 130 тыс. тестов. На сегодняшний день более 30 лабораторий занимаются проведением тестов на COVID-19. Они работают не только в государственных медицинских центрах, но и частных.

Иммунную плазму сдали уже 25 человек, переболевших COVID-19, ее перелили уже восьми пациентам.

Кроме того, специалисты сейчас фиксируют в основном не завозные случаи, а передачу вируса от человека к человеку внутри страны.

Для того чтобы коронавирусная инфекция не начала распространяться с невероятной скоростью, белорусов призвали не посещать кладбища на Радуницу. Желательно также не встречаться с пожилыми родственниками для того, чтобы не подвергать их риску.

На больших выходных все медицинские учреждения будут продолжать свою работу. Это необходимо для того, чтобы принимать новых пациентов с COVID-19, которых с каждым днем будет становиться больше.

Коронавирус – статистка заболевших по областям Беларуси

На брифинге представители Минздрава сообщили информацию по регионам на 25 апреля:

Минск – 4090 случаев

Витебская область – 1935

Минская область – 1206

Гомельская область – 460

Могилевская область – 396

Гродненская область – 347

Брестская область – 339

Минздоровья предполагает, что ситуация по регистрации 300-400 случаев коронавируса в день сохранится в Беларуси еще 2-3 недели.

Карта заражения коронавирусом в Беларуси по городам

Лукашенко рассказал, за что "Господь нас ударил по башке коронавирусом"

Александр Лукашенко вновь удивил своими высказываниями о коронавирусе.





Александр Лукашенко, который наотрез отказался прислушиваться к советам ВОЗ, на этот раз отличился новым заявлением о пандемии коронавируса.

Слова Лукашенко прозвучали на совещании, посвященном лесному хозяйству Беларуси.

"Лес как был нашим богатством, так и остаётся. Но к этому богатству мы относимся порой, а, может быть, зачастую, безобразно. И поэтому Господь, как я говорил, ударил нас по башке коронавирусом", – заявил он в видео в Telegram-канале "Пул Первого".

Он предположил, что если бы к природе относились более ответственно и уважительно, то никакие вирусы нас бы не взяли.

"Потому что это не только богатство, это здоровье наших людей, потому что у нас почти половина территории – это леса и болота. Болот немало, и, как оказывается, это тоже здравница. И не зря просвещённая Европа защищает болота – они главный источник кислорода", – заявил глава государства.

Врачи обеспокоены инсультами у молодых из-за коронавируса

Медики констатируют, что погибают люди, которые не имели хронических заболеваний.





В США медики констатировали, что коронавирус может вызывать внезапные инсульты у людей в возрасте 30-40 лет, которые ранее не жаловались на какие-либо хронические заболевания.

Как сообщает CNN, появляется все больше свидетельств того, что Covid-19 может вызвать свертывание крови необычными способами и в результате провоцировать обширный инсульт.

По утверждению америкаснких медиков, мозговые клетки умирают, когда кровоток останавливается, и чем дольше он блокируется, тем больше повреждения мозга. Такая клиническая ситуация неминуемо влечет гибель даже молодолго организма.

Нейрохирург Томас Оксли из Нью-Йорка отмечает, что за последние два месяца количество случаев внезапного инсульта среди молодых пациентов увеличилось в семь раз. Медик уточняет, что у пациентов, как правило, не было хронических заболеваний, а коронавирус протекал в легкой форме и с минимальными симптомами.

"Самым эффективным лечением инсульта в больших сосудах является извлечение сгустка, но оно должно быть выполнено в течение шести часов, а иногда в течение 24 часов", – подчеркнул Оксли.

Медик добавил, что своевременное обращение к врачам является крайне важным и может спасти жизнь даже тем, кто внешне кажется здоровым и имеет сильный иммунитет.

Социологи указали на изменение алкогольных привычек за время коронавируса

Например, граждане Британии стали пить меньше.





В Британии ученые зафиксировали уменьшение употребления алкоголя за время пандемии коронавируса.

Как сообщает The Guardian, британцы стали пить меньше, но не все.

Согласно опросу, с начала карантина 6% британцев перестали пить. Каждый третий британец – стал употреблять меньше алкоголя.

Отмечается, что увеличил потребление спиртных каждый пятый житель страны.

Социологи также расспросили об алкогольных предпочтениях тех британцев, которые ранее употребляли алкоголь раз в неделю или реже. 47% из них заявили, что с начала карантина стали пить еще меньше.

С чем связано такое ослабление интереса к алкогольным напиткам – неизвестно. В опросе с 8 по 14 апреля приняли участие более двух тысяч совершеннолетних британцев.